Carlos Barbosa vence e se mantém na liderança da Liga Futsal

(Foto: Ulisses Castro / ACBF)

A equipe do Carlos Barbosa manteve a liderança da Liga Nacional de Futsal (LNF) ao bater o Cascavel, fora de casa, por 2 a 0. Em relação a maioria das equipes, a ACBF está com um jogo a mais. Selbach e Darlan fizeram os gols da vitória.





Na próxima rodada, a equipe laranja faz um confronto direto com o Tubarão, que venceu todos os seus quatro jogos disputados. A partida acontece no dia 18 de maio, às 13h, no Centro de Eventos Sérgio Guerra. O Cascavel volta a quadra no dia 17, contra o Joinville, fora de casa.





Confira outros resultados:





Tubarão 2x1 Atlântico

Minas 5x1 Copagril

Marreco 2x4 Corinthians





Amanhã, 11h





Campo Mourão x Magnus