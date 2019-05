Casillas sofre infarto, passa por cirurgia, mas já está consciente, diz comunicado do Porto

O goleiro Iker Casillas, do Porto, foi internado com urgência nesta quarta-feira no Hospital CUF Porto depois de sofrer um infarto. O espanhol de 37 anos (fará 38 no próximo dia 20 de maio) passou rapidamente por uma cirurgia e já está consciente e fora de perigo.





Casillas sentiu-se mal no treino, ainda dentro de campo, e teve diagnosticado um infarto do miocárdio. Ele fez um cateterismo cardíaco e, muito provavelmente, não voltará a jogar até o fim da temporada.





Confira o comunicado do Porto em seu site oficial:





"Iker Casillas sofreu um infarto agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.





A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao goleiro do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido".





O goleiro foi titular do Porto em 42 jogos na temporada e havia feito a sua última partida no dia 26, contra o Rio Ave, pelo Português. Ele renovou recentemente o seu contrato com o Dragão até junho de 2021.





Na carreira, Casillas notabilizou-se como um dos melhores goleiros de sua geração ao defender a meta do Real Madrid e seleção espanhola por mais de uma década, tendo conquistado, entre diversos títulos, três Ligas dos Campeões, duas Eurocopas e uma Copa do Mundo.





Mundo do esporte se manifesta





A notícia pegou de surpresa muita gente ligada ao goleiro. Rapidamente algumas estrelas, como Sergio Ramos e Rafael Nadal, foram às redes sociais desejar uma boa recuperação a Casillas. Clubes, como Chelsea, Barcelona e obviamente o próprio Porto, também se manifestaram. O Real Madrid soltou um comunicado oficial em seu site.





"O Real Madrid quer transmitir todo seu apoio ao seu eterno capitão Iker Casillas. Todos desejam ver o nosso eterno capitão recuperado o quanto antes e manda todo o ânimo do mundo.", diz um trecho do comunicado emitido pelo clube que revelou Casillas.





Globo Esporte