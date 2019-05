CBF convoca Luana para a Copa do Mundo no lugar de Adriana, cortada por lesão

A CBF confirmou nesta sexta-feira uma mudança na lista de convocadas para a Copa do Mundo feminina. Adriana, que teve lesão confirmada e terá que passar por cirurgia, dá vaga para Luana, do KSPO Woman Footabll Team da Coreia do Sul. A jogadora de 26 anos terá a oportunidade participar de seu primeiro mundial.





Adriana teve seu corte confirmado na manhã desta sexta-feira. A meia atacante sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia, agendada para a próxima quarta-feira. A jogadora do Corinthians se machucou em uma partida pelo Campeonato Paulista um dia antes do anúncio oficial da lista.





Luana, que fez sua estreia na seleção brasileira principal em dezembro de 2012, participará de sua primeira Copa do Mundo. A meia se apresentará diretamente em Portugal para iniciar a preparação com o restante da delegação.





O Brasil estreia na Copa do Mundo da França no dia 9 de junho contra a Jamaica. No grupo C, o país ainda enfrenta a Austrália e a Itália. O Mundial tem início no dia 7 com a partida entre as donas da casa, França, e a Coreia do Sul.





Veja a lista completa para a Copa do Mundo:





Goleiras: Aline (Gran. Tenerife-ESP), Bárbara (Kinderman) e Letícia (Corinthians).





Laterais: Fabiana (Internacional), Letícia (Sportclub Sand-ALE), Tamires (Fortuna Hjorring-DIN) e Camilinha (Orlando Pride-EUA).





Zagueiras: Érika (Corinthians), Kathellen (Bordeaux-FRA), Mônica (Corinthians) e Tayla (Benfica-POR).





Meio-campistas: Andressinha (Portland Thorns FC-EUA), Formiga (PSG-FRA), Thaisa (Milan-ITA) e Luana (KSPO Woman Footabll Team-COR).





Atacantes: Marta (Orlando Pride-EUA), Bia Zaneratto (Red Angels-COR), Cristiane (São Paulo), Raquel (SC Huelva-ESP), Debinha (NC Courage-EUA), Geyse (Benfica-POR), Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Andressa Alves (Barcelona-ESP).





Globo Esporte