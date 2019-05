CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil; veja datas e horários

A CBF divulgou nesta sexta-feira as datas e os horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas de ida e volta vão acontecer dos dias 15 de maio ao 6 de junho.





Veja datas e horários:





Atlético-MG x Santos





Ida: 15/05, às 19h15 - Independência

Volta: 06/06, às 20h - Vila Belmiro





Corinthians x Flamengo





Ida: 15/05, às 21h30 - Arena Corinthians

Volta: 04/06, às 21h30 - Local a definir





Fluminense x Cruzeiro





Ida: 15/05, 21h30 - Maracanã

Volta: 05/06, 19h15 - Local a definir





Fortaleza x Athletico





Ida: 16/05, 19h15 - Castelão

Volta: 05/06, 19h15 - Arena da Baixada





Juventude/Vila Nova x Grêmio





Ida: 16/05, 21h30 - Local a definir

Volta: 04/06, 19h15 - Local a definir





Sampaio Corrêa x Palmeiras





Ida: 22/05, 19h15 - Castelão

Volta: 30/05, 20h - Arena Palmeiras





São Paulo x Bahia





Ida: 22/05, 21h30 - Local a definir

Volta: 29/05, 21h30 - Local a definir





Internacional x Paysandu





Ida: 23/05, 20h - Beira-Rio

Volta: 29/05, 19h15 - Mangueirão





Os duelos e mandos de campo foram definidos na última quinta-feira, em sorteio na sede da CBF. No calendário do futebol brasileiro deste ano, a entidade já separou as datas para as fases seguintes do torneio. As quartas de final acontecem nas semanas dos dias 10 e 17 de julho. As semifinais, de 7 a 14 de agosto. A grande final, por fim, será nos dias 4 e 11 de setembro.





