Chelsea homenageia Stamford Bridge em novo uniforme para próxima temporada

O Chelsea divulgou nesta quinta-feira seu novo uniforme para a próxima temporada (2019/2020). O modelo, tradicional camisa azul, apresenta detalhes gráficos no fundo que fazem referência ao estádio do clube londrino, Stamford Bridge. A estreia do traje acontece na última rodada do Campeonato Inglês, contra o Leicester.





Os detalhes misturam diferentes imagens, de vários ângulos das arquibancadas norte, leste e oeste do estádio, usado pelo Chelsea como sua casa desde 1905. Pete Hoppins, diretor sênior de design do material esportivo, enfatizou que o Stamford Bridge é parte da identidade do clube.





- O Stamford Bridge é um campo sagrado para jogadores e torcedores do Chelsea. Esta é uma parte essencial da identidade do clube e estamos entusiasmados em apresentar um uniforme que é essencialmente uma homenagem a um dos mais antigos e importantes estádios da Inglaterra.