Chelsea vence Eintracht Frankfurt nos pênaltis e fará final inglesa com o Arsenal

Após empate de 1 a 1 no tempo normal, o Chelsea derrotou o Eintracht Frankfurt nos pênaltis por 4 a 3 e se garantiu na decisão da Liga Europa. O adversário? Arsenal, rival de Londres e que eliminou o Valencia na outra semifinal. Loftus-Cheek, para os Blues, e Jovic, para os alemães, fizeram os gols da partida em Stamford Bridge.





Como tinha empatado na Alemanha por 1 a 1, o Chelsea começou a partida classificado com o 0 a 0 no placar devido ao gol marcado fora de casa. Sabendo disso, o Eintracht Frankfurt foi para cima no começo da partida. Mas, aos poucos, o Chelsea se soltou e passou a dominar o jogo e abriu o marcador com Loftus-Cheek aos 28 minutos após passe de Hazard.





Na volta do intervalo, o Frankfurt entrou a mil por hora e, logo aos quatro, empatou com o artilheiro sérvio Jovic, que se aproveitou de uma cochilada de David Luiz na jogada. Empolgado, o time germânico sufocou o Chelsea que se defendeu como pode e acabou segurando o empate que levou a partida para prorrogação.





No tempo extra, o Frankfurt quase marcou com Haller aos nove minutos do primeiro tempo. No entanto, David Luiz evitou o gol em cima da linha, se redimindo da falha no segundo tempo. Mantida a igualdade foi então a vez dos pênaltis. E aí brilhou a estrela do goleiro espanhol Kepa, que defendeu duas cobranças (uma delas com o joelho num chute no meio do gol de Hinteregger) e viu Hazard converter a última e dar o triunfo e a classificação ao Chelsea.





Se a final da Liga dos Campeões será entre dois ingleses (Liverpool e Tottenham), a da Liga Europa, também. Chelsea e Arsenal se enfrentam no dia 29 de maio, em Baku, capital do Azerbaijão. Campeão em 2013 da Liga Europa, os Blues do técnico italiano Maurizio Sarri vão atrás do bi.





Globo Esporte