Ciclismo de Ribeirão assume liderança do ranking nacional de estrada

A equipe de ciclismo de Ribeirão Preto (SP) assumiu a liderança do Ranking Nacional de Estrada da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) depois da última atualização no dia 10 de maio. A equipe tem dois representantes no top 10 da categoria, sendo um na liderança, e também lidera o ranking por equipes.





A equipe de Ribeirão lidera o ranking geral com 355 pontos, contra 284 de Taubaté, segunda colocada. A equipe somou mais pontos nesta temporada na 31ª Prova Ciclística Subida ao Morro da Cruz, disputada em Florianópolis, em que conquistou 168 pontos somados pelos ciclistas da equipe.





O técnico da equipe, Marcelo Donnabella, elogia o desempenho dos atletas:





“É a nossa característica principal, o trabalho em equipe. Os atletas assimilam bem todas as propostas de estratégia que nós passamos e isso está sendo visto dentro das competições. Tivemos o Cristian vice-campeão no Uruguai, devido ao fato dos atletas acreditarem no que nós passamos como estratégia. É a nossa marca e vamos continuar assim”, afirma.





No ranking individual a liderança é de Alan Maniezzo com 145 pontos, contra 98 do segundo colocado. Ribeirão ainda aparece em sétimo lugar com Vitor Teixeira com 65 pontos e depois em 13º com Cristian Egídio com 40 pontos. Manziezzo fala do bom desempenho para alcançar o feito.





“Estou muito feliz pela liderança, mas, apesar de ser individual, a liderança não é somente minha. É fruto do trabalho em equipe que estamos realizando. Todos são muito solidários e no final quem ganha é Ribeirão Preto. A temporada é longa, precisamos manter os pés no chão, para no final da temporada chegar as conquistas que nós desejamos”, destacou.





Confira a posição de Ribeirão no ranking: (A classificação completa pode ser conferida no site da Confederação)





Ranking por Equipes:





1º Ciclismo Ribeirão Preto - 355 pontos

2º Taubaté - 284 pontos

2º Topazza Team - 284 pontos

3º Tropix-Guaratinguetá - 203 pontos

4º Funvic Pindamonhangaba - 176 pontos





Ranking Individual:





1º Alan Maniezzo (Ribeirão Preto) - 145 pontos

2º Felipe Marques (Taubaté) - 98 pontos

3º Marcio Vicente (Tropix) - 95 pontos

4º Daniel Santos (Topazza) - 90 pontos

4º Rodrigo de Melo (Funvic) - 90 pontos