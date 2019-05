Colômbia divulga pré-lista para a Copa América com Felipe Aguilar, Orejuela, Cuéllar e Chará

O português Carlos Queiroz lembrou de quatro atletas que atuam no futebol brasileiro para fechar a pré-lista da Colômbia para a Copa América, são eles: Felipe Aguilar (Santos), Orejuela (Cruzeiro), Cuéllar (Flamengo) e Chará (Atlético-MG). O novo técnico da seleção cafetera listou 40 nomes para a relação, entre eles os experientes James Rodríguez e Falcao García, e terá que cortar 17 jogadores antes de fechar a convocação final.





A lista final será divulgada dia 30 de maio. Após fazer amistosos com Panamá e Peru, a Colômbia estreia na Copa América dia 15 de junho contra a Argentina na Fonte Nova. Em seguida, encara Catar (19, no Morumbi) e Paraguai (23, na Fonte Nova) em busca das duas vagas do Grupo B para as oitavas de final.





Confira a tabela da Copa América





Veja os 40 nomes





Goleiros: Ospina (Napoli), Montero (Tolima), Vargas (Deportivo Cali), Quintana (Atlético Huila-COL), Diego Novoa (Equidad Seguros - COL) e Éder Chaux (Patriotas-COL)





Defensores: Felipe Aguilar (Santos), Murillo (Barcelona), Dávinson Sánchez (Tottenham), Yerry Mina (Everton), Zapata (Milan), Lucumí (Genk-BEL), Santiago Arias (Atlético de Madrid), Palacios (Atlético Nacional), Orejuela (Cruzeiro), Cristian Borja (Sporting-POR), Déiver Machado (Atlético Nacional), William Tesillo (León-MEX) e Fabra (Boca Juniors).





Meio-campistas: Cuéllar (Flamengo), Campuzano (Boca Juniors), Raúl Loaiza (San Lorenzo), Víctor Cantillo (Junior Barranquilla), Wílmar Barrios (Zenit), Lerma (Bournemouth), Cardona (Pachuca), Cuadrado (Juventus), Mateus Uribe (América-MEX) e James Rodríguez (Bayern de Munique).





Atacantes: Yairo Moreno (León-MEX), Luis Díaz (Junior Barranquilla), Ibargüen (América-MEX), Falcao García (Monaco), Zapata (Atalanta), Carlos Bacca (Villarreal), Rafael Borré (River Plate), Sebastián Villa (Boca Juniors), Chará (Atlético Mineiro), Roger Martínez (América-MEX) e Luis Muriel (Fiorentina).





Globo Esporte