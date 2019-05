Com Antetokounmpo inspirado, Bucks amassam Raptors do começo ao fim e abrem 2 a 0 nas Finais do Leste

Com um baile do início ao fim, o Milwaukee Bucks bateu o Toronto Raptors por 125 a 103 e abriu 2 a 0 nas Finais da Conferência Leste da NBA.





A partida começou com os donos da casa já mostrando quem mandaria no jogo, abrindo 11 a 0. Não demorou muito para os Bucks conquistarem 20 pontos de vantagem, algo que fizeram em 7 das 11 partidas de playoffs que fizeram na atual temporada.





O primeiro tempo como um todo foi avassalador, com Giannis Antetokounmpo, Ersan Ilyasova e Nikola Mirotic inspirados. Na metade da partida, a vantagem era de 25 pontos, com o banco de reserva de Milwaukee anotando 31 pontos - a melhor marca de jogadores vindo do banco da franquia nos últimos 20 anos em playoffs.





No terceiro quarto, os Raptors correram atrás e cortaram a vantagem para até 13 pontos, voltando à partida - mas logo a vantagem era reestabelecida ao redor dos 20 pontos. Dali até o final, os Bucks tiveram a missão de apenas tomar conta da vantagem, e assim fizeram.





O time de Milwaukee teve uma contribuição extraordinária de seu banco de reservas, com Ilyasova, Brogdon e Hill anotando 44 pontos.





Mas o papel principal foi de Antetokounmpo, que não só pontuou, mas segurou Pascal Siakam a 8 pontos e fez o ala dos Raptors ser expulso com seis faltas. O craque grego alcançou 20 pontos pela 8ª partida seguida nos playoffs, o terceiro jogador da história da franquia a conseguir isso.





O grego precisou jogar apenas 35 minutos para marcar 30 pontos, pegar 17 rebotes, dar 5 assistências e ainda 2 tocos.





Pelos Raptors, apenas uma estrela brilhou. Kawhi foi constante e teve uma partida muito boa, com 31 pontos e 8 rebotes. O segundo melhor pontuador dos Raptors foi Kyle Lowry, com 15 pontos - menos da metade de Kawhi. Os outros três titulares de Toronto somaram para 18 pontos.





Calendário





Jogo 1 - 15/5 (quarta), 21h30 - Bucks 108 x 100 Raptors





Jogo 2 - 17/5 (sexta), 21h30 - Bucks 125 x 103 Raptors





Jogo 3 - 19/5 (domingo), 20h - Raptors x Bucks





Jogo 4 - 21/5 (terça), 21h30 - Raptors x Bucks





Jogo 5 - 23/5 (quinta), 21h30 - Bucks x Raptors (se necessário)





Jogo 6 - 25/5 (sábado), 21h30 - Raptors x Bucks (se necessário)





Jogo 7 - 27/5 (segunda), 21h30 - Bucks x Raptors (se necessário)





ESPN