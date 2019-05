Com cores tradicionais, Equador e Peru lançam novas camisas para Copa América

(Foto: Todo Sobre Camisetas)









A menos de um mês para o início da Copa América no Brasil, as seleções participantes vêm entrando em ritmo de preparação para o torneio. Pouco antes dos últimos amistosos de preparação, Equador e Peru divulgaram os uniformes que os jogadores utilizarão no campeonato no Brasil.





Na nova camisa, o Equador manteve o amarelo que tradicionalmente predomina nos uniformes, mas adicionou uma faixa azul na parte superior, logo acima de mais uma linha com listras diagonais mesclando as duas cores predominantes da camisa. Além disso, as mangas e a argola trazem detalhes em vermelho.





A seleção peruana também preferiu não fazer grandes mudanças no uniforme. A nova camisa vem na cor branca e mantém a tradicional faixa vermelha na diagonal. Na parte de trás, o uniforme traz o escudo do Peru em dourado.





Tanto Equador quanto Peru já estreiam os novos uniformes nos amistosos contra Venezuela e Costa Rica, respectivamente. Na primeira rodada da Copa América, os equatorianos enfrentam o Uruguai pelo grupo C, já os peruanos encaram a Venezuela no grupo A.









