Com direito a “lei do ex”, Botafogo-SP engata terceira vitória consecutiva no Brasileiro Série B

(Foto: Agência Botafogo)

Sem muita inspiração em alguns momentos do jogo, o Botafogo venceu o São Bento fora de casa nesta quinta-feira (9) e somou sua terceira vitória em três jogos na série B do Campeonato Brasileiro. Para o lado do time de Sorocaba, a derrota coloca a equipe na zona de rebaixamento com apenas um ponto.





O Jogo





A partida começou morna, mas com o São Bento mais em cima. Quem teve a melhor chance foi o Pantera aos 14 minutos, quando Luiz Otávio subiu mais que a zaga em cobrança de escanteio e mandou a bola por cima do travessão do goleiro Henal. O São Bento fazia o que podia, mas parava na marcação e na falta de criatividade.





Aos 41 minutos, Erick teve a chance de abrir o placar para o Botafogo, após receber lançamento dentro da área e escapar da marcação, mas o atacante não soube aproveitar e mandou por cima.





(Foto: Neto Bonvino/Bento TV)





Na segunda etapa, mais pressão do São Bento, que chegou a levar perigo do Régis, mas a defesa botafoguense estava bem colocada. O Pantera quase se complicou aos 18 minutos, quando Leandro Amaro tentou afastar a bola e quase fez contra. O goleiro Darley precisou se esticar para mandar a bola para escanteio.





Preocupado, o técnico Roberto Cavalo fez duas substituições aos 21 minutos, com as saídas de Rafael Costa e Erick para as entradas de Henan e Bruno José. Henan fazia o jogo contra o seu ex-clube, de onde saiu para ir para o Bota, e mal sabia ele que seria protagonista desta partida.





Antes disso, o São Bento pressionou duas vezes, uma com Paulinho, onde a bola passou perto da trave, e depois novamente com ele, após soltar uma bomba. No rebote, Raphael Martinho chutou a bola na marcação e perdeu ótima oportunidade.





Minutos depois, o gol aconteceu. O Botafogo saiu em contra-ataque aos 33 minutos, Henan recebeu a bola e livre de marcação chutou na saída de Henal, abrindo o placar para os visitantes. Mais uma vez a “lei do ex” não falhou. O time de Sorocaba ainda pressionou, mas a derrota já estava decretada.





Os times voltam a campo no dia 18. Às 19h, o Bota recebe o Vila Nova no Santa Cruz. Às 21h, o São Bento visita o Vitória no Barradão.