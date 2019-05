Com Gatito, Gómez, Piris e Derlis, Paraguai divulga lista com 40 pré-convocados para a Copa América

(Foto: Alexandre Loureiro/BP Filmes)









Rival da Argentina no grupo B da Copa América, o Paraguai divulgou nesta segunda-feira uma lista com 40 pré-convocados para a competição a ser disputada no Brasil, daqui a um mês. O técnico Eduardo Berizzo selecionou candidatos a integrar a convocação final, que será divulgada no dia 30 de maio, incluindo o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, o volante Piris da Motta, do Flamengo, e o atacante Derlis González, do Santos.





Os jogadores que atuam no Paraguai se reunirão já a partir da próxima segunda-feira, em Assunção, para iniciar período de treinamentos que vai durar até 13 de junho. Até o dia 30 de maio Berizzo divulgará a lista final com os 23 nomes que viajarão para o Brasil - e também participarão de amistosos no dia 5, contra Honduras, e no dia 9, diante, provavelmente, da Guatemala.





A delegação paraguaia chegará no Rio de Janeiro em 13 de junho, véspera do início da Copa América e três dias antes da estreia na competição, diante do Catar, no Maracanã, no dia 16.





Além de Gatito, Gómez, Piris e González, outros velhos conhecidos da torcida brasileira estão presentes na lista de 40 nomes, como o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, além de veteranos como Roque Santa Cruz, de 37 anos, e Óscar Cardozo, de 35. Ángel Romero, que ainda tem contrato com o Timão até julho e não joga desde dezembro, também foi pré-selecionado.





- Falei com Roque Santa Cruz pela convocação e sei o pensamento de Cardozo. Ambos estão na pré-lista. Futebolisticamente, podem ajudar. Hoje em dia, não importa a idade que tenha, se está jogando bem, deve estar. Ninguém foi convocado só para dar apoio moral ao grupo - justificou Berizzo.





Esta é apenas a segunda convocação divulgada por Berizzo, que assumiu o comando do Paraguai em fevereiro, após uma surpreendente saída de Juan Carlos Osorio do cargo.









Veja a lista de convocados:





Goleiros: Gatito Fernández (Botafogo), Antony Silva (Huracán), Alfredo Aguilar (Guarani), Juan Espínola (Nacional-PAR).





Defensores: Juan Escobar (Cerro Porteño), Jorge Moreira (River Plate), Iván Piris (Libertad), Fabián Balbuena (West Ham), Bruno Valdez (América do México), Robert Rojas (River Plate), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Boca Juniors), Saul Salcedo (Huracán), Iván Torres (Olimpia), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño).





Meiocampistas: Rodrigo Rojas (Olimpia), Richard Sánchez (Olimpia), Cristhian Paredes (Portland Timbers), Robert Piris da Motta (Flamengo), Richard Ortíz (Olimpia), Celso Ortíz (Monterrey), Matías Rojas (Defensa y Justicia), Diego Valdez (San Lorenzo), Miguel Almirón (Newcastle), Oscar Romero (Shanghai Shenhua), Romero Gamarra (New York RB).





Atacantes: Derlis González (Santos), Hernán Pérez (Espanyol), Héctor Villalba (Atlanta United), Antonio Sanabria (Genoa), Federico Santander (San Lorenzo), Roque Santa Cruz (Olimpia), Carlos González (Pumas), Oscar Cardozo (Libertad), Sebastián Ferreira (Morelia-MEX), Cecilio Domínguez (Independiente), Braian Samudio (Caykur Rizespor), Lorenzo Melgarejo (Spartak Moscou), Ángel Romero (Corinthians), Juan Manuel Iturbe (Pumas).





