Com impasse salarial, Comercial acerta liberação do zagueiro Danilo Santos

(Foto: Rafael Alves / Comercial FC)









O Comercial anunciou nesta quinta-feira que o zagueiro Danilo Santos não aceitou a proposta de redução de salários feita pela diretoria e decidiu rescindir seu contrato com o clube. O atleta de 26 anos disputou a Série A3 neste ano e tinha vínculo com o Leão até 31 de dezembro.





O presidente do clube, Ademir Chiari, afirmou que a direção e o jogador entraram em comum acordo e a rescisão do contrato foi realizada de forma amigável.





- Conversei com o Danilo, a gente entrou em um acordo e realmente ele deixou o Comercial. Ele acha que não dava para reduzir o salário e a gente acha que nessa Copa Paulista não dá para pagar o que ele ganhava. Mas foi tudo resolvido numa boa, ele é um menino muito bom e acertamos tudo - afirmou o presidente em entrevista a Rádio 79.





Danilo chegou ao Comercial em novembro do ano passado. Por conta de uma lesão no pé, o zagueiro ficou de fora da equipe por dez rodadas da Série A3. No total, atuou em quatro partidas da competição estadual.





Com a saída de Danilo Santos, o Comercial tem a disposição no elenco os zagueiros Gut e Derick, além de Rodrigo Sabiá, ex-Capivariano, contratado nessa quarta-feira, após indicação do técnico Roberval Davino.





O Comercial estreia na Copa Paulista no dia 23 de junho contra o Votuporanguense, às 10h, no estádio Plínio Marin.





Globo Esporte