Com passagem pelo Barcelona, conheça o braço direito da invicta Francana

Sete jogos sem perder, líder disparado do grupo 2 e a somatória de dezessete gols. O início de campeonato bastante promissor pode ser explicado pelo trabalho realizado na comissão técnica da equipe de Franca, que tem em sua composição, o auxiliar técnico, Leo Santin, com passagens por Barcelona e Estados Unidos.





Natural de São Paulo, o auxiliar de apenas 27 anos, destaca que sua experiência no exterior contribui, e muito, na hora de aplicar uma metodologia nos treinamentos e reforça o trabalho em equipe.





“No Barcelona aprendi a eficiência do trabalho de campo reduzido que compacta bastante a equipe, e isso transfere para uma ideia de jogo de alta intensidade, voltei para o Brasil com essa visão de jogo e tive a sorte de conhecer o Ferreira que segue a mesma filosofia. Juntos, trabalhamos isso no dia a dia com os meninos e eles têm correspondido muito bem, têm feito partidas excelentes dentro do proposto, e o resultado é o que podem comprovar na classificação e bom aproveitamento do time” Léo Santin fala do trabalho realizado ao lado do técnico Alexandre Ferreira.





Antes de atuar fora das quatro linhas, Léo foi lateral direito e jogou nas categorias de base da própria Francana e também no Taubaté. Com dezessete anos foi para o futebol universitário dos Estados Unidos, ficou por lá de 2010 a 2014 e se formou em Gerenciamento Esportivo.





“Voltei para o Brasil no final de 2014, trabalhei pouco tempo aqui na Francana, fui para o Botafogo de Ribeirão e conheci o Ferreira. Nesta época, o Ferreira virou coordenador técnico e eu fui para o Barcelona fazer estágio, passei pelo time principal, o time B e todas as categorias de base deles. Depois trabalhei no Comercial com o Ferreira, fui convidado para treinar o Alabama A&M nos EUA e agora voltei para a Francana e, junto do Ferreira, novamente, aplicamos esse trabalho por aqui”, o auxiliar explica sua trajetória no futebol.





Feliz com desempenho da Francana, Léo comenta a organização, defesa e agressividade do grupo.





“É muito importante começar bem uma competição, não perder e se manter na liderança, isso gera mais confiança no grupo. É uma satisfação treinar uma equipe tão organizada, que tem um ataque muito produtivo e uma defesa bem postada. Tomamos apenas dois gols na competição, não perdemos e somos líderes, sem contar a média de mais de dois gols por partida, acho que estamos no caminho certo, agora é nos manter focados e continuar trabalhando para manter essa boa fase” conclui.