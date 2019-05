Com placar centenário, Franca elimina Mogi e volta a disputar final do NBB após oito anos

(Foto: Newton Nogueira)









O Franca volta às finais do Novo Basquete Brasil (NBB) após oito anos. Com a vitória no Pedrocão, na noite desta sexta-feira, por 108 a 100, os francanos voltaram a vencer Mogi das Cruzes e fecharam a série com uma varrida: 3 a 0.





A última vez que Franca chegou à decisão foi em 2011, quando perdeu a decisão para Brasília. Desta vez, o time chega embalado com a melhor campanha da primeira fase e uma marca de 14 vitórias seguidas no NBB - incluindo dois 3 a 0 nos playoffs, sobre Mogi e Bauru, nas quartas de final.





Apesar da derrota, o Mogi teve bons destaques individuais nesta sexta. O ala Gui Deodato foi o cestinha do jogo, com 26 pontos, enquanto o pivô JP Batista fez um duplo-duplo, com 22 pontos e pegou 11 rebotes. Pelo Franca, Lucas Dias mais uma vez foi destaque, com 24 pontos anotados.





O adversário francano sairá do duelo entre Flamengo e Botafogo. O Fla vence a série por 2 a 0 e pode fechar neste sábado, às 14h, no Tijuca Tênis Clube.





O jogo





As defesas deixaram os ataques à vontade no primeiro tempo do jogo. Só no período inicial, os francanos acertaram 75% dos arremessos, enquanto os visitantes fizeram 53,35%. No intervalo, Lucas Dias e David Jackson combinavam 21 pontos para os donos da casa, enquanto Gui Deodato e Shamell, para o Mogi, tinham 27.





Antes de os times irem para o vestiário, o segundo período foi marcado por jogadas plásticas do time da casa, como uma ponte aérea do David Jackson para enterrada de Lucas Dias, e, no ataque seguinte, uma bonita triangulação entre Alexey, Cipolini e Didi, que terminou com um arremesso certeiro de três pontos do ala de 19 anos. Pelo Mogi, Gui Deodato e sua mão calibrada mantiveram a equipe com esperanças para os dois quartos finais. Ao término do primeiro tempo, o marcador mostrava 60 a 48 em favor do Franca.





O terceiro período teve troca de pontos entre os dois times, com um duelo particular entre Lucas Dias, que fez 11 pontos, e Gui Deodato, que anotou oito. As defesas pouco fizeram e foram registrados apenas dois rebotes defensivos para cada lado.





No quarto derradeiro do jogo, o Mogi esboçou uma reação mais forte e chegou a assustar o público no Pedrocão quando Gui Deodato e Shamell acertaram duas bolas de três e a diferença caiu para cinco pontos: 86 a 81. Mas o time francano não se perdeu na partida, controlou os nervos e também o time rival, voltando a ampliar o placar, graças ao ala Jimmy, que apareceu no final com sete pontos e garantiu a vitória por 108 a 100.





Veja como foi a série:





• Jogo 1 - Mogi 77 x 85 Franca - ginásio Hugo Ramos





• Jogo 2 - Franca 89 x 78 Mogi - ginásio Pedrocão





• Jogo 3 - Franca 108 x 100 Mogi - ginásio Pedrocão





Globo Esporte