Com saídas de Robben e Ribéry, Bayern vai em busca de Sané do Manchester City

Com o adeus dos veteranos Robben e Ribéry, o Bayern de Munique vai buscar um atacante de lado de qualidade no mercado. E um dos nomes é o do alemão Leroy Sané, do Manchester City.





Segundo o jornal inglês “Daily Mail”, Sané, que perdeu um pouco de espaço no time de Guardiola em 2019, está tendo dificuldades para ampliar o contrato com o City (o atual vai até 2021). Desse modo, o atual bicampeão da Premier League vê com bons olhos uma negociação para não perder grana mais à frente.





De acordo com a publicação, o City planeja negociar Sané, de 23 anos, por no mínimo 100 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões). O detalhe é que em 2016 Sané deixou o Schalke para o City pela metade do valor – com o clube inglês vencendo a disputa com o próprio Bayern.





