Com triplo-duplo de Jokic e final eletrizante, Nuggets empatam série contra os Blazers em 2 a 2

Apenas quarenta e uma horas depois da maratona de quatro prorrogações do jogo 3, Portland Trail Blazers e Denver Nuggets voltaram à quadra para o jogo 4. E quem imaginou que os times iriam "tirar o pé" na correria, se enganou. Jogo disputado, em ritmo eletrizante, cheio de ingredientes saborosos ao gosto do amante do basquete. E com uma belíssima atuação do trio formado por Nikola Jokic, Jamal Murray e Paul Millsap, quem levou a melhor dessa vez foi o Denver, que venceu por 116 a 112 e empatou a série em 2 a 2.





Bem nas bolas de três, forçando erros dos Blazers e jogando com intensidade no garrafão, o time do Colorado se impôs na noite desse domingo. Jokic foi o destaque, com um triplo-duplo de 21 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Jamal Murray também teve grande noite, com 34 pontos, 5 rebotes, 4 assistências e uma cesta incrível por trás da tabela (veja na sequência da crônica). Millsap fez outros 21. Nos Blazers, McCollum e Lillard tiveram respectivamente, 29 e 28 pontos. Os times voltam a batalhar na terça-feira, em Denver, às 23h30, no jogo 5.





O Curry que brilhou no fim de semana





Individualmente, o nome da partida foi Jokic, com seu triplo-duplo. Mas é preciso ressaltar o lampejo de Seth Curry, irmão mais novo de Stephen Curry, com sua brilhante explosão ofensiva ao distribuir 4 bolas de três no segundo quarto. Um dia depois de seu irmão mais velho e mais famoso ter uma péssima partida contra os Rockets, o caçula brilhou ao ajudar o Portland a se manter na batalha desse domingo contra o Denver.





Jokic passou boa parte do jogo sendo vaiado pela torcida. É que o pivô Enes Kanter postou nas redes sociais um lance do jogo 3 em que o sérvio tentou atingir o ombro machucado do turco. Kanter escreveu na postagem: "Está vendo isso, arbitragem?", mas depois apagou. Em quadra, a torcida não perdoou o sérvio, pegando em seu pé pelo jogo sujo.





Apesar das quatro prorrogações da sexta-feira, o jogo começou num ritmo surpreendentemente acelerado. E com muita força nos rebotes, o Denver assumiu a liderança ao se impor no garrafão dos Blazers. Com Nikola Jokic bem marcado e provocado pela torcida, foi Jamal Murray quem assumiu as rédeas ofensivas, inclusive conseguindo uma linda cesta por trás da tabela.





Mesmo muito bem marcado por Gary Harris, C.J. McCollum despontava no ataque dos Blazers, enquanto Jokic pecava pelas decisões em quadra, fator que foi fundamental para o anfitrião se aproximar no placar. Foi só Lillard aparecer, assim como Al Faouq Aminu, e os Blazers tomaram a frente, indo para o segundo quarto com 33 a 29 no placar. Murray já tinha 13 pontos.





No segundo quarto, o banco dos Nuggets, liderado por Malik Beasley e Will Barton, recolocou a equipe na frente com uma sequência de 10 a 2. Como havia feito no primeiro quarto, McCollum voltou a puxar o Portland.





Quando os titulares dos Nuggets voltaram do descanso, o time curiosamente regrediu, errando 5 arremessos seguidos. Seth Curry, com três cestas de três seguidas, pôs fogo no ginásio e fez o técnico Mike Malone pedir tempo. Um dos motivos para a explosão, era também o fato de Murray ter dificuldades na marcação.





Com Murray frio no período, Jokic tentava manter o Denver no jogo, brigando forte nos rebotes. Millsap também apareceu na ajuda ofensiva, mas o anfitrião foi para o intervalo com 6 pontos de frente, depois de mais uma bola de três de Curry, no estouro do cronômetro do quarto.





Os 6 pontos de vantagem dos Blazers conseguidos na ida para o intervalo foram apagados com apenas 1:30 do terceiro quarto. Jamal Murray tomou de assalto o início da parcial, para reequilibrar o jogo. Os times passavam a se alternar na liderança do placar, e com os Nuggets na frente, uma falta de ataque de Kanter gerou polêmica e revolta dos torcedores.





O visitante tinha seu melhor momento na noite, com uma sequência de 9 a 1. Tudo dava certo para o Denver no período, com Jokic convertendo até arremesso tabelado. Os Blazers, por outro lado, não acertavam nada nos chutes de fora. E ao fim da parcial, o Denver tinha a vantagem de 84 a 77 no placar.





No último quarto, McCollum conseguiu 7 pontos consecutivos, cortando a diferença para apenas 2 pontos. A torcida se animava, fazendo barulho. Ainda assim, o Denver conseguiu se manter na frente, principalmente por conta da frieza de Jamal Murray e da força do time nos rebotes ofensivos.





Os craques dos times começavam a aparecer no momento crítico do jogo. Era Lillard de um lado, Jokic de outro. A menos de 3:30 para o fim da partida com o Denver um ponto à frente, Will Barton converteu uma cesta de três importantíssima.





Se Harris convertia uma bola, Lillard devolvia na sequência. Barton convertia outra bola de três, flertando com o status de herói. A um minuto do fim, Harris fez uma cesta e sofreu a falta, deixando os Nuggets em ótima situação.





Rodney Hood voltava a aparecer com uma bola de três, deixando o jogo numa diferença de três pontos restando 47 segundos para o fim. Restando 13 segundos, Murray converteu dois lances livres, deixando o Denver perto do empate da série. McCollum ainda fez uma cesta a 4 segundos do fim, deixando o jogo em 2 pontos, mas o Denver teve competência para segurar a vitória: 116 a 112.





Confira a programação da série





(2º) Denver Nuggets 1 x 1 Portland Trail Blazers (3º)





Jogo 1 - 29/04 - Nuggets 121 x 113 Blazers

Jogo 2 - 01/05 - Nuggets 90 x 97 Blazers

Jogo 3 - 03/05 - Blazers 140 x 137 Nuggets

Jogo 4 - 05/05 - Blazers 112 x 116 Nuggets

Jogo 5 - 07/05 - Nuggets x Blazers (23h30)

Jogo 6 - 09/05 - Blazers x Nuggets *se necessário

Jogo 7 - 12/05 - Nuggets x Blazers *se necessário