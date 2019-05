Conheça as jogadoras da seleção brasileira de futebol feminino mais procuradas da web

Em primeiro lugar está a dona da camisa 10 Marta, eleita a melhor jogadora do mundo seis vezes. A jogadora foi pesquisada, no último ano, mais de 140 mil vezes. A Debinha, jogadora do North Carolina Courage e camisa 9 da seleção, ficou em segundo lugar no ranking com 15,4 mil buscas por seu nome na internet. O terceiro lugar é da recordista de participações em Mundiais a volante Formiga que teve mais de 12 mil buscas na web pelos brasileiros.





Em quarto lugar, a jogadora que atua como meia da seleção Andressinha é a mais procurada com 9,6 mil pesquisas no último ano. Já o quinto lugar é ocupado pela futebolista Cristiane, com 7,1 mil buscas.





Confira abaixo o ranking abaixo:





Marta - 140.180

Debinha - 15.480

Formiga - 12.200

Andressinha - 9.640

Cristiane - 7.140

Na próxima sexta-feira (07), acontecerá a abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. Pensando nisso, a SEMrush, líder global em marketing digital, realizou um levantamento exclusivo nos mecanismos de buscas, como Google e Bing, das jogadoras convocadas para saber do interesse dos brasileiros na seleção.