Conmebol troca a sede da final da Copa Sul-Americana de 2019: sai Lima, entra Assunção

(Foto: Felippe Costa)









A Conselho da Conmebol decidiu tirar de Lima, no Peru, a final da Copa Sul-Americana de 2019. A cidade escolhida para abrigar a decisão do torneio foi Assunção, no Paraguai. A primeira final em jogo único da história do torneio será realizada no estádio Defensores Del Chaco. A data da decisão foi mantida: 9 de novembro.





Segundo o GloboEsporte.com apurou, a decisão foi tomada porque a capital peruana apresentou "falhas na organização". A avaliação da Conmebol é que o Estádio Nacional de Lima não estaria pronto a tempo nas condições necessárias para abrigar uma partida deste tamanho.





Os dirigentes da Conmebol entendem estar amparados no regulamento da Copa Sul-Americana para mudar a sede da final. O documento diz que "a Final Única será disputada em um estádio selecionado única e exclusivamente pela Conmebol, com antecipação e de acordo com requerimentos específicos". Como tais "requerimentos específicos" não foram atendidos, houve a mudança.





A entidade avalia ainda que a mudança não gera prejuízo técnico nem comercial, já que a decisão foi tomada seis meses antes da final -- ainda não havia chaveamento definido, nem venda de ingressos e nem nada que estimulasse a compra de passagens, por exemplo, para a capital peruana.





Na próxima segunda-feira será realizado o sorteio da Copa Sul-Americana, que terá 32 times, entre eles os brasileiros Atlético-MG, Corinthians, Botafogo e Fluminense. Outros três foram eliminados na primeira fase: Santos, Bahia e Chapecoense.





A final da Sul-Americana não é o primeiro evento esportivo que o Peru perde. Meses atrás, a Fifa decidiu tirar do país o Mundial Sub-17 e entregá-lo ao Brasil.





Em 2019, a Copa Libertadores também será decidida pela primeira em final com jogo único. A sede será Santiago, no Chile.





Globo Esporte