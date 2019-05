Corinthians descarta excursão, marca amistosos e dará folga ao elenco durante Copa América

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)









O Corinthians se planeja para o período sem jogos entre junho e julho, quando os campeonatos serão interrompidos por conta da disputa da Copa América.





A diretoria alvinegra decidiu que o Corinthians ficará treinando no CT Joaquim Grava e não irá excursionar pelo exterior, apesar de algumas sondagens.





O Timão viajará apenas para fazer amistosos. O clube já fechou um jogo contra o Vila Nova-GO e também deve enfrentar o Botafogo-SP, em duelo que pode marcar a inauguração do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, após reforma.





O local está sendo modernizado e será transformado em uma arena multiuso, com capacidade para 28 mil torcedores.





O Botafogo-SP tem jogado no Santa Cruz, mas o estádio está com capacidade reduzida (para 16,3 mil pessoas) e ainda não conta com camarotes e outros setores "vip".





O Campeonato Brasileiro para em 12 de junho, quando o Corinthians fará clássico contra o Santos. Depois disso, o elenco alvinegro terá oito dias de recesso.





A volta do Timão às competições pode ser três dias após a final da Copa América, em 10 de julho, quando está prevista a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil.





Para isso, o Corinthians precisa passar pelo Flamengo nas oitavas. O retorno ao Brasileirão ocorre em 14 de julho, contra o CSA.





Globo Esporte