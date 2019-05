Corinthians e torcedor doam comida para atletas do Deportivo Lara

O Corinthians venceu o Deportivo Lara por 2 a 0 nessa quinta-feira (23) no jogo de ida da Copa Sul-Americana. No entanto, o que mais marcou a partida foi uma atitude pós-jogo da equipe paulista e do torcedor Léo Rizzo.





A Venezuela atravessa uma grave crise humanitária, que atinge as equipes de futebol do país. Nicolás Maduro e Juan Guaidó disputam o posto de presidente do país e incentivam a batalha com passeatas e promovendo comícios.





Com isso, o Timão e o torcedor Rizzo, do camarote Fiel Zone, doaram 60 hambúrgueres para os atletas e comissão técnica do Deportivo Lara. De acordo com o jornalista Marco Bello, da rádio Transamérica, os jogadores venezuelanos choraram ao receber a comida.





Outros clubes brasileiros também promoveram atos de caridade quando enfrentaram os venezuelanos. Contra o mesmo Deportivo Lara, mas pela Libertadores, o Cruzeiro doou itens de higiene a uma instituição de caridade que cuida de crianças e adolescentes no país. Em 2018, Corinthians e Grêmio também fizeram doações quando viajaram ao país.





O Corinthians venceu a partida com gols de Vagner Love e Gustagol, ambos de cabeça. Quem vencer este confronto enfrenta o vencedor de Cerro ou Montevideo Wanderers, ambos do Uruguai.