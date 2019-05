Corinthians marca no início, segura pressão e vence Athletico fora de casa

Eficiente, o Corinthians não precisou atacar muito para vencer o Athletico-PR por 2 a 0 na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Entre um gol de Vagner Love no início e outro de Pedrinho no fim, o jogo foi de pressão do Furacão, mesmo jogando com time reserva e pensando na Recopa Sul-Americana contra o River Plate, quarta-feira. Cássio foi o melhor em campo, ao lado de Love, e garantiu a vitória corintiana – foram cinco finalizações contra 23 do Athletico. Assista aos melhores momentos:





A vitória leva o Corinthians aos oito pontos, mais perto da parte de cima da tabela e ultrapassando o próprio Athletico, que fica com sete.





Com o time titular, o Corinthians começou melhor diante dos reservas do Athletico-PR. O gol de Vagner Love aos 13 minutos de jogo até fez justiça em uma partida com poucas oportunidades para os dois lados no início. Mas, depois de saírem perdendo, os donos da casa melhoraram no confronto e tiveram duas boas chances para empatar. Na última antes do intervalo, Thonny Anderson até marcou, mas o auxiliar acertou ao marcar impedimento e anular a jogada.





O Athletico se sentiu à vontade em campo diante do recuo do Corinthians, que passou a esperar o adversário e tentar explorar contra-ataques – posição confortável para a equipe de Fábio Carille. No fim, o Furacão terminou com 23 finalizações, contra apenas cinco do Timão. Mas o mérito do time paulista foi saber aproveitar a única falha de defesa rival no segundo tempo, quando Lucas Halter errou o tempo de bola após lançamento longo de Fagner, e Pedrinho aproveitou para finalizar de cabeça e encobrir o goleiro Caio. Vitória garantida para o Timão.





O Athletico volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o River Plate, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O Corinthians tem compromisso pela Copa Sul-Americana contra o Deportivo Lara, quinta-feira, às 19h15, em Itaquera, pelo jogo de ida da segunda fase.





Globo Esporte