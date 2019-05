Corrida para celebrar o Dia Nacional do Café acontece dia 26 de maio, em São Paulo

Coffeelovers, preparem-se: no dia 26 de maio, domingo, acontece a Coffee Run! Mais do que uma corrida de rua, será uma celebração ao Dia Nacional do Café, oficialmente comemorado em 24 de maio. Com degustação especial de café do início ao final do percurso, a corrida é organizada pela RP8 Sports Adventure, com patrocínio da ABIC – Associação Brasileira da Indústria de Café.





A Coffee Run começa no Jardim Botânico de São Paulo, na zona sul da capital paulista, às 7h30, e terá duração mínima de duas horas. São três categorias: Capuccino Run 3K (caminhada), Expresso Run 5K e Black Run 10K.





“O Dia Nacional do Café homenageia uma das bebidas favoritas do brasileiro. Por isso, decidimos unir o esporte, outra paixão nacional, em forma de corrida de rua para celebrar essa data da melhor forma possível, com um evento leve e descontraído, mas com a energia contagiante do café”, comenta Rita Pescuma, CEO da RP8 Sports Adventure.





Para Ricardo Silveira, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, a Coffee Run é uma das iniciativas da ABIC para divulgar os benefícios da bebida para a saúde e um meio de incentivar os coffeelovers, associados e todos os que fazem parte da cadeia do café à prática de atividades físicas. “Café e saúde são temas recorrentes ao consumidor e queremos reforçar os benefícios da bebida para a qualidade de vida, bem como as vantagens dos exercícios físicos”, reforça Ricardo.





O vencedor de cada categoria será premiado com uma cesta especial de café gourmet e acessórios, além de um vale-compra de R$ 1.000,00 na loja Decathlon, apoiadora da Coffee Run.





Kit de participação





Básico: R$ 95 - 1 camiseta + número de peito + medalha + caneca de café + degustação





VIP: R$115 - 1 camiseta + número de peito + medalha + caneca de café + degustação + “sacochila” + degustação





Os participantes deverão chegar ao local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência para receber as instruções finais. A retirada dos kits será realizada nos dias 24 e 25 de maio, na Loja Decathlon do Lar Center. Confira o procedimento para a retirada de kit e regulamento completo da corrida em: bIt.ly/2UxsFkm





Serviço

Coffee Run 2019 - primeira edição





Corrida de rua

26/05 (domingo) às 7h

Local: Jardim Botânico de São Paulo

Endereço: Av. Miguel Estéfano, 3031 - Vila Água Funda, São Paulo – SP

Realização: RP8 Sports Adventure

Patrocínio: ABIC

Apoio: Decathlon

Inscrições até 19/05.