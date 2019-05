Crivella assina cessão de terreno para CT ao Vasco e diz estar perdoado: "Servi bolinho de bacalhau"

(Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)









Dois dias após uma declaração considerada "descabida" e "desrespeitosa" pelo Vasco, o prefeito Marcelo Crivella assinou na manhã desta quinta-feira, no Palácio da Cidade, em Botafogo, a cessão ao clube de um terreno na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Atualmente, o time treina em Vargem Grande.





O Vasco calula o custo da primeira etapa de construção do CT entre R$ 5 milhões e R$ 10 mi para receber o elenco profissional do clube. Para o vice-presidente de obras de engenharia, Pedro Seixas, a estimativa é de que o Centro de Treinamento esteja liberado para o fim do primeiro semestre de 2020. Porém, isso depende de licenças e captação de recursos.





Na solenidade, o prefeito brincou com a frase relacionando a ciclovia Tim Maia com o Vasco. Segundo ele, tudo foi perdoado porque serviu bolinhos de bacalhau na manhã desta quinta-feira.





- Olha, se algum pecado eu cometi contra o Vasco, hoje ele foi perdoado porque eu servi bolinho de bacalhau para todo mundo.





Participaram do evento o presidente do Vasco, Alexandre Campello, o vice de obras de engenharia do clube, Pedro Seixas, e o vereador Alexandre Isquierdo (DEM). Os jogadores Ramon e Leandro Castan também estiveram presentes.





Crivella não deu entrevistas na Prefeitura, mas em uma visita à obra de acesso da Ponte Rio-Niterói para a Linha Vermelha tentou explicar as declarações ao G1. Segundo o prefeito, que torce para o Botafogo, "quem implica com o Vasco é o flamenguista", e também disse que meninas não entendem de futebol ao se referir às repórteres que estavam no local.





- Quem vê o vídeo, vai ver que teve um flamenguista ali que fez a proposta. Eu coloquei em votação exatamente pra fazer a brincadeira e depois fui claro quando disse ‘a proposta foi rejeitada’. Isso é brincadeira que todo carioca faz - e completou.





- Vocês são meninas, não entendem nada, pelo menos na minha época não entendiam, mas os meninos a vida inteira brincaram. Flamengo contra Fluminense, Botafogo e Vasco. Domingo tem jogo do Botafogo e Vasco e se eu ficar fazendo crítica do Vasco pode dar azar pro meu time.





Alexandre Campello e Marcelo Crivella fizeram pronunciamentos após a assinatura. Segundo o presidente do Vasco, o DNA do clube de formar atletas foi imprescindível para a ideia do projeto.





- Este é um passo importante para um clube que há 120 anos valoriza a formação de atletas em diversos esportes. Agradeço ao prefeito, que sempre demonstrou interesse no projeto. (...) Nós esperamos que a partir desse CT, muitas outras conquistas venham por aí, e nós não teremos espaço pra colocar tantas estrelas - e o prefeito completou.





- Nós temos que ir lá, colocar o pessoal em aluguel social. Isso nós vamos fazer rapidamente. Mas o Vasco pode contar conosco, água, luz, conservação, infraestrutura, pra que ali seja um CT lindo, espetacular e orgulho pra todos os cariocas.





Na terça, o prefeito citou o Vasco ao comentar a situação da ciclovia Tim Maia, em São Conrado, ao dizer que "está caindo muito" e sugerir substituir o nome do cantor pelo do clube.





- Tem muito vascaíno aqui, não? Eu queria até consultar vocês. O pessoal está me sugerindo aqui de colocar o nome da ciclovia de Vasco da Gama. Está caindo muito - disse Crivella.





A declaração gerou nota de repúdio da diretoria: "O Club de Regatas Vasco da Gama repudia a descabida declaração do prefeito Marcelo Crivella e lamenta que o chefe do Poder Executivo Municipal, eleito para zelar pelo bem público e, sobretudo, pela vida dos cidadãos, tenha se referido de forma tão desrespeitosa a uma tragédia com perdas humanas. O Vasco da Gama se solidariza com os parentes e amigos das vítimas da queda da ciclovia Tim Maia".





