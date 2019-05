CSA bate o Goiás no Rei Pelé e conquista a primeira vitória na Série A

(Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas)









Demorou seis rodadas, mas veio em casa, diante da torcida. O CSA fez valer o mando de campo para vencer o Goiás por 1 a 0 na noite desta segunda-feira e conquistar sua primeira vitória no retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Maranhão fez o gol que decidiu a partida no estádio Rei Pelé. Apesar do triunfo, os donos da casa permanecem na zona de rebaixamento. Já o Verdão, que parou em atuação inspirada do goleiro Jordi, perde a chance de assumir a vice-liderança da Série A.





O CSA chega a seis pontos, mas segue na 18ª posição. O Goiás estaciona nos nove e cai para o nono lugar. Na 7ª rodada, o time alagoano visita o Atlético-MG, domingo (2), às 19h, no Independência. O Goiás enfrentaria o Corinthians no sábado (1), em São Paulo, mas o jogo foi adiado e ainda não tem data para acontecer - provavelmente, só após a Copa América. Desta forma, o próximo compromisso esmeraldino será contra a Chapecoense, dia 10 de junho, no Serra Dourada.





A jogada que definiu o duelo em Maceió saiu aos 16 minutos do segundo tempo. Patrick Fabiano deu passe açucarado para Maranhão nas costas da defesa do Goiás, e o atacante precisou apenas bater na saída do goleiro Tadeu para estufar as redes e correr pro abraço dos colegas.





Mesmo com menor posse de bola, o Goiás foi dono do primeiro tempo, pois chegou com perigo em pelo menos três oportunidades, duas delas com Leandro Barcia, que parou em grandes defesas de Jordi. O CSA só assustou em arremates de longe de Carlinhos e Didira. Na etapa final, porém, o ímpeto esmeraldino sumiu, e os donos da casa cresceram. Patrick Fabiano chegou a marcar, mas havia impedimento. Pouco depois, o atacante deu ótimo passe para Maranhão mandar para as redes. Em desvantagem, o Verdão tentou se lançar ao ataque, mas continuou parando no goleiro alagoano. Com chuva forte no Rei Pelé, as chances diminuíram, mas Tadeu ainda evitou o segundo do Azulão em finalizações de Patrick Fabiano e Cassiano.





Globo Esporte