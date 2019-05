CSA não perdoa indisciplina e dispensa Pablo Armero; Manga Escobar e Maidana são multados

(Foto: João Alvim/GloboEsporte.com)









O CSA emitiu nota oficial na tarde desta quarta para anunciar que o colombiano Pablo Armero não faz mais parte do elenco. De acordo com o clube, ele cometeu atos de indisciplina no último fim de semana e, além de dispensado, foi também multado.





O argentino Cristian "Chaco" Maidana e o colombiano Manga Escobar, também por indisciplina, foram multados em 20% do salário, mas seguem no clube.





"O Centro Sportivo Alagoano comunica que, depois do clube tomar conhecimento dos últimos fatos com os atletas Maidana, Manga Escobar e Pablo Armero, tomou a decisão de multar os três atletas em 20%, e afastar o Pablo Armero do seu quadro de funcionários após um entendimento amigável. Maidana e Manga Escobar seguem seus respectivos trabalhos no CSA", diz a nota, assinada pelo departamento de futebol do clube.





O lateral Armero, inclusive, estava cotado para fazer parte da delegação que viajou para Porto Alegre no último sábado. No entanto, ele teve o nome retirado da lista pela comissão técnica na véspera do jogo contra o Inter.





Segunda-feira, o presidente do conselho deliberativo do CSA, Raimundo Tavares, disse que os três estavam na "balada" quando não deveriam.





Despedida





Ex-lateral do Palmeiras, Pablo Armero, de 32 anos, chegou ao CSA em março. Chamou atenção pelo currículo. Ele disputou quatro partidas pelo clube e não fez gol. Fazia um revezamento na lateral com Carlinhos e jogou pela última vez contra o Avaí, no dia 12 de maio.





Maidana e Manga ficam





O meia Maidana, de 32 anos, trabalha para ficar à disposição da comissão técnica. O meia sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Palmeiras e entrou no período de transição. Até agora, jogou por 25 minutos pelo CSA.





Ex-jogador do Vasco, Andrés "Manga" Escobar, de 28 anos, foi anunciado pelo CSA em fevereiro, ainda durante o Campeonato Alagoano, e conquistou o título estadual. Em 11 partidas, marcou dois gols. Ele ainda está se recuperando de uma lesão muscular, mas não é titular da equipe no Brasileiro.





