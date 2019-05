Cuca indica que São Paulo tem lista de dispensa após eliminação na Copa do Brasil

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)









O técnico Cuca, do São Paulo, indicou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, após a eliminação para o Bahia, na Copa do Brasil, que o clube tem uma lista de dispensa de jogadores.





– Quando se tem um grupo grande, quando se tem jogadores que praticamente sabem que vão sair, mas não de imediato, isso tudo causa um efeito e você está dentro desse contexto. Essas pessoas que vão sair não é que são más pessoas, não são maus profissionais, mas isso foi escolhido para diminuir a folha e também pela eliminação. Não vou dizer que com a saída deles e a chegada de outros, que a gente tem carência em algumas posições, tende a melhorar – afirmou Cuca.





O São Paulo tem atualmente 34 jogadores em seu elenco. Atletas como Bruno Peres, Jucilei e possivelmente Nenê são alguns dos nomes que podem deixar o clube nos próximos dias. Arboleda, que se apresenta à seleção equatoriana na quinta-feira, desperta o interesse de equipes da Europa e pode não voltar a jogar pelo Tricolor.





Já as possíveis chegadas ditas pelo treinador são de um centroavante e um lateral. O nome em pauta para o ataque é Juan Dinenno, argentino do Racing e que está emprestado ao colombiano Deportivo Cali. Os valores do negócio, porém, podem complicar a vinda do jogador.





Na lateral, Cuca deseja a contratação de Adriano, ex-Barcelona. O lateral de 34 anos tem contrato com o Besiktas até junho, quer voltar ao Brasil e o treinador gosta do nome. O São Paulo é um dos interessados. Mas nos bastidores a negociação é considerada mais difícil do que a de Juan Dinneno.





Globo Esporte