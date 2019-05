Dante fica indignado com pênalti sobre Neymar marcado com auxílio do VAR: "É inacreditável"

Um dos protagonistas do empate em 1 a 1 com o Nice, Dante falou sobre o lance do pênalti em Neymar, marcado com o auxílio do Var, que poderia ter dado a vitória ao time de Paris (se Cavani não tivesse errado a cobrança). Enquanto o camisa 10 da seleção brasileira se mostrou irritado com a entrada, o zagueiro não aceitou a marcação e foi reclamar com a arbitragem. Inclusive, recebeu um amarelo por isso.





- Acho que o árbitro pediu o VAR para ver se foi impedimento ou mão do Neymar. De repente, achou uma terceira possibilidade, que era o pênalti. Falei que achei que era mão do Neymar. Mais: ele chutou a bola, e cheguei muito depois. A bola já está fora. É uma pena que as pessoas usem o VAR para se beneficiar de decisões que acabam sendo erradas mesmo com a tecnologia. É inacreditável - disse o zagueiro do Nice, na zona mista, após o empate.





Dante falou também da agressão de Neymar após a final da Copa da França, quando o PSG foi derrotado pelo Rennes nos pênaltis. O camisa 10 viu viralizar um vídeo em que aparece atingindo um torcedor que o provocou quando o jogador subia para receber a premiação pelo vice-campeonato.





- Acho que é algo que vai dividir muitas opiniões. Somos pessoas públicas e devemos saber que tem coisas que não podemos permitir. Somos exemplos. Dentro de uma grande estrela, há um homem. Não era o melhor momento para ele ser provocado. Está acostumado a ser campeão. Foi infeliz para todos. Não condeno a sua reação. Somos humanos. Se coloquem no lugar dele e respondam vocês mesmo antes de falar - disse Dante.





Ainda buscando a melhor forma após se recuperar de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, Neymar participou bastante do jogo. Voltou para organizar jogadas, deu passes e deixou companheiros em boas condições, e marcou de pênalti o seu gol de número 50 com a camisa do Paris Saint-Germain.





No último minuto do jogo, porém, um susto daqueles. O craque recebeu na área, dominou e bateu por cima do gol. Mas, no lance, recebeu uma dura entrada de Dante no pé direito, justamente o que estava lesionado. Caiu no gramado, gritou com dores, recebeu atendimento médico e reclamou com o zagueiro do Nice pela entrada.





