De capitão para capitão: Totti manda mensagem de despedida para De Rossi

Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O torcedor da Roma discorda. Apenas dois anos depois de se despedir do maior ídolo do clube, Francesco Totti, os torcedores gialorossi já se preparam para dar adeus a outro ícone do time italiano, Daniele De Rossi, que anunciou que deixará o clube ao término de seu contrato no final da temporada. O ex atacante, e atualmente dirigente do clube, usou seu Instagram para mandar uma mensagem para seu antigo companheiro de time.





"Hoje é um dia triste. Hoje outro importante capítulo se encerra na história da As Roma, mas sobretudo de Roma."





De Rossi foi o sucessor na liderança do clube após a saída de Totti. Os dois jogaram um ao lado do outro desde a estreia do volante em 2001 pelo time profissional da Roma até a aposentadoria do atacante. Ao todo, foram 360 partidas juntos entre clube e seleção italiana. Na última partida de Totti pela Roma, o volante, que herdou a braçadeira de capitão da equipe, chorou compulsivamente no gramado do Estádio Olímpico.





Veja na íntegra a mensagem de Totti para De Rossi:





"Hoje é um dia triste. Hoje outro importante capítulo se encerra na história da As Roma, mas sobretudo de Roma ... de nossa Roma. Nestes anos nós passamos por tantas coisas juntas, crescemos juntos, nos tornamos primeiro os homens, depois os jogadores de futebol e finalmente nos tornando pais. Mas sabíamos que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Eu só quero te dizer que você tem sido e que você continuará sendo meu irmão de campo para sempre. Desejo-lhe o melhor em tudo o que fará ... porque tenho a certeza que o fará bem, como tudo o que fez até agora.





Eu te amo Dani"