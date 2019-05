Derrotando campeã mundial e medalhista olímpica, Ana Marcela leva título nos Estados Unidos

Dona de dez medalhas em Campeonatos Mundiais, Ana Marcela deu mostras, nesta sexta-feira, que segue em forma para brigar por grandes resultados em 2019. Nadando como convidada a seletiva americana, disputada em Miami, na Flórida, a brasileira bateu na frente de Ashley Twichell e Haley Anderson, e conquistou a medalha de ouro.





A brasileira assumiu a ponta a partir do quinto quilômetro, ou seja, a metade da prova. Aí, se manteve em primeiro e chegou com uma ligeira vantagem sobre suas maiores rivais. Twichell, que ficou com a prata, foi campeã mundial dos 5km em 2017, e tem, ainda, outros três pódios em Campeonatos Mundiais. Anderson, que ficou em terceiro, foi prata na Olimpíada de Londres, e tem duas medalhas de ouro em Mundiais, nos 5km de 2013 e 2015.





O torneio é de suma importância para a natação americana, já que definiu as atletas que vão tentar uma vaga na Olimpíada pelo Campeonato Mundial. As principais nadadoras do país, que é uma potência mundial, estavam no eventos, o que valoriza a conquista da brasileira.









A vitória é importante para Ana Marcela, que está na preparação para o Campeonato Mundial, que será na Coreia do Sul, em julho. Ali, ela tem como principal objetivo conquistar a vaga olímpica, dada para as dez primeiras colocadas. Outro foco, claro, é na medalha, já que ela já tem dez no currículo.





Globo Esporte