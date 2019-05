Dirigente do CSA diz que Manga, Armero e Maidana cometeram indisciplina: "Ninguém tolera"

Os três estrangeiros do CSA vão ter uma conversa séria com a diretoria. Correm o risco até de deixar o clube. De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo, Raimundo Tavares, o lateral Pablo Armero, o meia Chaco Maidana e o atacante Manga Escobar cometeram atos de indisciplina no último fim de semana.





A direção promete anunciar quarta-feira uma decisão sobre o futuro dos atletas. Sábado, o colombiano Armero, inclusive, foi cortado da delegação que viajou para Porto Alegre. Não foi relacionado na partida contra o Inter.





O lateral também não treinou no clube no último domingo e, segundo Raimundo, só vai voltar ao CT do Mutange na próxima quarta.





O argentino Maidana e o colombiano Manga ainda se recuperam de lesão muscular e não jogaram nas últimas partidas do CSA. Raimundo confirmou que os três atletas estavam na "balada" e podem ser punidos.





- Temos já a decisão, mas só vamos tornar público na quarta-feira. Estamos chegando hoje (de Porto Alegre), amanhã vai ser folga e, na quarta-feira, a imprensa e o torcedor tomarão conhecimento da decisão tomada pelo clube - declarou Tavares, no desembarque da delegação do CSA em Alagoas.





O dirigente foi incisivo sobre o problema. Existe a possibilidade de os contratos serem rescindidos.





- Ninguém tolera (indisciplina), e ter alguém que queira prejudicar o trabalho, expor o nome da instituição. Isso é uma coisa que nós já temos decidido em conjunto com o presidente (Rafael Tenório) e o departamento de futebol todo. Na quarta-feira, tornaremos público.





Globo Esporte