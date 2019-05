É campeão! Audax vence, tira vantagem do Monte Azul e conquista título da Série A3

(Foto: Celio Messias / FPF)









O Audax é o campeão da Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe de Osasco estragou toda a festa do Monte Azul, que precisava de um empate em casa para ficar com o título, e venceu a segunda partida da final por 2 a 0, neste domingo de manhã, no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista.





Os gols saíram nos acréscimos dos dois tempos. Aos 48 minutos da primeira etapa, Danrley recebeu lançamento nas costas da defesa, dominou e bateu na saída do goleiro do Monte Azul, por baixo. Marcondele fechou a conta aos 46 do segundo tempo, em contra-ataque que ele deixou o goleiro no chão e fez a festa da torcida visitante.





Foi o primeiro título de Série A3 do Audax, que já havia confirmado o acesso, mas agora volta à A2 com status de campeão. O Monte Azul, por sua vez, vê frustrada a oportunidade de conquistar a divisão pela primeira vez também e soma o segundo vice-campeonato (já havia alcançado o feito em 2007).





De nada adiantou a criação de oportunidades do time da casa. Quando o placar estava zerado, o Monte Azul chegou a acertar o travessão, em finalização de Vinícius após pivô de Caio. Na etapa final, já em desvantagem, o Atlético tentou reagir, mas não conseguiu incomodar o Audax. A equipe mandante partiu toda para o ataque e deixou espaço para o adversário contra-atacar.





Monte Azul e Audax agora entram em férias antes de iniciar o planejamento para a próxima temporada. Os dois clubes não estão na disputa da Copa Paulista, mas serão novidades na Série A2 de 2020, que começa em janeiro.





Globo Esporte