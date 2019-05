Edu Gaspar deve aceitar proposta do Arsenal e deixar CBF após Copa América

(Foto: Pedro Martins / MoWA Press)

Edu Gaspar pode deixar a coordenação técnica da seleção brasileira após a Copa América no Brasil. O braço direito do Tite recebeu uma proposta para ser diretor de futebol do Arsenal, da Inglaterra, e deve deixar a CBF. As informações são do jornalista Juca Kfouri.





A informação foi publicada nessa terça-feira (7) no final da tarde, e às 19h do mesmo dia, a CBF emitiu uma nota oficial explicando a situação. Confira:





01) O Coordenador de Seleções, Edu Gaspar, tem contrato vigente com a CBF até o fim da Copa do Mundo do Catar de 2022.





02) Edu Gaspar informou a CBF que recebeu uma sondagem de um clube inglês, a quem explicou que neste momento está focado exclusivamente na disputa da Copa América Brasil 2019.





03) Portanto, a CBF desmente qualquer especulação em torno de nomes para o cargo de Coordenador. A entidade tem clareza das qualidades necessárias para esta posição, que unem capacidade administrativa e grande experiência dentro de campo."





Até o momento, Edu está focado na campanha da seleção na Copa América, mas não descartou conversar após a competição, como ele mesmo disse ao programa “No Ar” do canal Esporte Interativo.





“Teve sim uma conversa com o Arsenal, interesse, e eu fui muito claro. Disse que estou 100% focado na Copa América, não converso sobre absolutamente nada por causa da Copa América. Se por acaso quiserem conversar comigo pós-Copa América, estou à disposição para que a gente possa conversar. Caso contrário minha cabeça está na Copa América”, disse Edu.





Edu teve uma passagem pelos Gunners como jogador entre os anos de 2001 e 2005 e a ida para a Europa seria um dos sonhos do ex-jogador, que gostaria de fazer carreira como dirigente fora do Brasil.