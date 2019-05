Em áudio vazado, Abel critica diretoria do Flamengo: "Não vou colocar o time que eles querem"

(Foto: Renato Pizzutto/BP Filmes)









Mesmo depois de deixar o Flamengo, quarta-feira, as declarações de Abel Braga ainda repercutem. Um dia depois de decidir pedir demissão, ele teve um áudio vazado de uma conversa em aplicativo de mensagens. Nele, faz críticas aos dirigentes do clube e questiona a interferência na decisão de escalar ou não os reservas contra o Fortaleza, sábado, no Estádio Nilton Santos.





Depois da vitória sobre o Athletico-PR, domingo passado, Abel afirmou na entrevista que a escalação do time para o jogo contra o Fortaleza seria completamente diferente. A preocupação era o confronto com o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os times se enfrentam na terça-feira, no Maracanã, com vantagem do empate a favor do Flamengo.





- Lealdade é lealdade. Quando não tem, não é o meu lugar. Integridade, caráter, conduta, é assim que eu e minha comissão nos comportamos sempre. Então, cara, quando faltou isso, a gente... a gente vem segurando uma onda, ganhando tudo, mas segurando uma onda, sem nunca ter tido respaldo de ninguém em momento nenhum. Aí quando os caras não comparam, não querem comparar o jogo de sábado com o jogo de terça, o jogo com Fortaleza com o jogo do Corinthians, terça-feira, que classifica para as quartas de final da Copa do Brasil, então eles estão, tipo assim, te entregam aos inimigos e você se vira. Ficou uma colocação em nível de imprensa que eles não concordavam com o time que eu ia colocar. E eu não vou colocar o time que eles querem, vou colocar o time que eu quero. Foi sempre assim, mas resolvido, página virada - disse Abel no áudio.





O Flamengo, em entrevista do presidente Rodolfo Landim na quarta-feira, afirmou que o treinador deixou o cargo por problemas pessoais. O clube busca um novo técnico para fazer a estreia depois da parada para a Copa América, e o alvo é o português Jorge Jesus. Nos próximos quatro jogos da temporada, o time será comandado por Marcelo Salles, auxiliar permanente.





Globo Esporte