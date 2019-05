Embalada pelo Exaltasamba, seleção feminina faz treino aberto; Marta segue na fisioterapia

Em seu 9º dia de preparação em Portugal para a disputa da Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira faz nesta quinta-feira um treino aberto no estado do Portimonense. Antes do trabalho, porém, Formiga e outras jogadoras mostraram seus dotes de cantoras ao som do hit de pagode “telegrama”, do Exaltasamba.





Lesionadas, Marta e Erika não participaram da atividade e continuam no trabalho de fisioterapia. A seis vezes melhor do mundo Marta, que se recupera de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda, ficou no hotel fazendo fisioterapia. Já a zagueira, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, fez preparação física pela manhã e segue com a fisioterapia na parte da tarde, no Estádio do Portimonense.





A Seleção estreia na Copa do Mundo Feminina no dia 9 de junho, contra a Jamaica, em Grenoble. A viagem para a cidade do jogo está marcada para o dia 5. Depois, o Brasil vai para Montpellier encarar a Austrália e fecha a fase de grupos contra a Itália, em Valenciennes. A TV Globo e o SporTV vão transmitir todos os jogos da Seleção ao vivo.





Globo Esporte