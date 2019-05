Empresário confirma acerto de Everaldo, do Fluminense, com o Corinthians

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)









Everaldo vai mesmo jogar no Corinthians no restante da temporada 2019. E quem garante é o empresário Fabiano Barbosa, um dos representantes do atacante. Em rápido contato com a reportagem do GloboEsporte.com neste sábado, o agente confirmou que finalizou a negociação com o clube paulista. O contrato, ainda a ser assinado, será de quatro anos.





Apesar do acerto, Everaldo ainda vai defender o Fluminense neste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A data de apresentação ao Corinthians ainda não está definida.





O contrato de Everaldo com o Fluminense termina em 17 de maio. Ele está emprestado pelo Velo Clube-SP. Fixado no contrato, 50% dos direitos dele estão avaliados em R$ 2 milhões. O Fluminense conseguiu o valor com um investidor, porém, não conseguiu acertar com o atacante.





Recentemente, o pai de Everaldo já havia confirmado a ida para o Corinthians. Na época, o jogador desconversou e disse que a situação ainda estava aberta. O clube paulista tem uma combinação de pagar R$ 2,5 milhões por 50% dos direitos econômicos ao Velo Clube-SP.





Oferecido a clubes como Grêmio e Cruzeiro, Everaldo deu preferência ao Corinthians. Na visão de Fábio Carille, ele pode fazer uma função parecida com a de Romero, que não terá o seu contrato renovado e não fez nenhuma partida no ano. Everaldo tem cinco gols em 23 jogos em 2019.





O Fluminense, nos últimos dias, fez uma nova oferta para tentar assegurar a permanência do jogador. Porém, não obteve sucesso. O técnico Fernando Diniz conversou com o atleta no sentido de convencê-lo a ficar. Usou como argumento a adaptação ao time e a atual condição de titular. Prevendo a saída, a direção contratou recentemente Ewandro e Kelvin.





Procurado pela reportagem, Paulo Angioni, diretor executivo de futebol tricolor, disse que o clube ainda não foi comunicado de forma oficial pelo representante de Everaldo.





Everaldo começou no América-PE e já passou por Boa Esporte, Mogi Mirim, São José, Serra Talhada, Velo Clube e São Bento antes de chegar ao Fluminense.





Globo Esporte