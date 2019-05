Everaldo marca no fim, e Chapecoense arranca empate com o Athletico

Em jogo que teve fim emocionante na Arena Condá, Chapecoense e Athletico-PR empataram por 1 a 1 na manhã deste domingo e perderam a chance de arrancar na tabela do Campeonato Brasileiro. Rony abriu o placar para os paranaenses aos 30 do segundo tempo, enquanto Everaldo deixou tudo igual aos 43. O Furacão ainda teve a chance da vitória nos pés do mesmo Rony, que parou no goleiro Tiepo. Assista abaixo aos melhores momentos da partida:





O empate não resolve para nenhum dos lados. Chape e Athletico sobem para quatro pontos na classificação, mas vendo os líderes mais de longe – o Furacão está à frente do rival por ter um gol a mais de saldo.





Os três gols da Chapecoense no Campeonato Brasileiro até a terceira rodada foram marcados por Everaldo. Agora ele é um dos artilheiros da competição, ao lado de Ricardo Bueno, do Ceará.





Com jogo de Libertadores contra o Boca Juniors, na Bombonera, marcado para a próxima quinta-feira, o Athletico entrou em campo com time quase todo reserva. Mesmo assim, teve bom desempenho fora de casa e controlou a maior parte do jogo, até abrir o placar com Rony. Agora, a cabeça está no torneio sul-americano: já classificado às oitavas, o Furacão quer confirmar a liderança de seu grupo.





Sob um forte calor na Arena Condá, a primeira etapa do jogo entre Chapecoense e Athletico-PR foi em um ritmo mais lento. O começo do jogo foi muito estudado, tanto que a primeira chance real de gol foi criada aos 25 minutos, com Marcelo Cirino. Depois disso, os visitantes tiveram mais um chute perigoso com Léo Pereira, e os mandantes com uma finalização para fora de Douglas. O Athletico terminou o primeiro tempo com 62% de posse de bola.





O Athletico voltou melhor para a segunda etapa. Braian Romero começou a arriscar chutes de longa distância, e Marcelo Cirino perdeu uma grande chance. Com a entrada de Rony no time, o jogo ficou mais rápido. E foi ele quem abriu o placar aos 30 minutos. Atrás no marcador, a Chape foi para cima. Aos 43, depois de um rebote de Santos em chute de Diego Torres, Everaldo apareceu para empatar. Ainda tinha tempo pra emoção: Rony recebeu um belo lançamento na grande área e saiu cara a cara com Tiepo. O goleiro da Chape fez uma bela defesa para salvar o empate.





A Chapecoense volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, às 11h (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o Athletico recebe o Bahia, às 19h. Antes, na quinta, o Furacão tem compromisso contra o Boca Juniors, em Buenos Aires, pela fase de grupos da Libertadores, às 21h30.





Globo Esporte