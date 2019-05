Ex-Flamengo, José Neto é anunciado como novo técnico da seleção feminina de basquete

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou nesta terça-feira o acerto com o experiente técnico José Neto, agora novo comandante da Seleção Brasileira Adulta Feminina. A informação foi antecipada pelo GloboEsporte.com na última sexta-feira. Doze vezes campeão pelo Flamengo, Neto terá como primeiro desafio o Pan-americano de Lima. De acordo com o presidente Guy Peixoto Jr, o novo técnico fará um trabalho para "refortalecer" o basquete feminino nacional.





- O José Neto é o nome que confiamos para iniciar este novo ciclo com a Seleção Brasileira, pois é um profissional altamente capacitado, com um currículo vencedor, que vai ajudar bastante no fortalecimento do nosso basquete feminino. Além disso, é um treinador que conta com uma grande experiência em selecionados nacionais, o que também será altamente positivo nesse processo de reconstrução, pois temos plena ciência que este trabalho trará resultados importantes e positivos em médio e longo prazos - comentou o presidente.





Já a gerente técnica, Adriana Santos, também vislumbra um período inicial de muito trabalho.





- Estou extremamente feliz com a chegada do José Neto, porque ele não será somente o técnico da equipe adulta, acredito que a chegada dele, além de agregar para que alcancemos resultados em médio e longo prazos, nos trará uma metodologia a seguir, semeando um trabalho que esperamos colher os efeitos, sabendo também que haverá um processo até a colheita, que virá com o tempo - analisou Adriana.





- Olharemos o basquete feminino como um todo, desde a base até o adulto, potencializando quem já faz basquete feminino e também aqueles que desejam fazer. E que todo grupo de trabalho, atletas, clubes, dirigentes e os amantes da modalidade possam remar em uma única direção, afinal ninguém faz nada sozinho - complementou a gerente técnica.





O técnico José Neto pretende fazer um trabalho integrado, focando desde a formação, até a equipe adulta.





- O propósito é trabalhar com excelência, então, teremos um desafio de aprimorar esse conceito no basquete feminino em todas as categorias. Isso demanda tempo, pois é um trabalho de reestruturação, criação e implementação de uma metodologia de trabalho. Ninguém faz uma reforma do dia para a noite, por isso, estamos iniciando o processo com uma avaliação diagnóstica para poder colocar as ações em prática; depois disso, iremos colher os resultados - explicou o treinador.





- A ideia é de potencializar quem bravamente trabalha com o basquete feminino no Brasil. Com certeza, iremos sempre com o que há de melhor, além de potencializar aquilo que pode ser melhorado também - completou Neto.





Depois dos Jogos Pan-americanos, a Seleção Brasileira disputará a FIBA Womens AmeriCup – 2019 (antiga Copa América), que distribuirá sete vagas, além de uma já pertencendo aos Estados Unidos, ao Pré-olímpico das Américas, que será jogado em novembro, e qualificará os quatro primeiros colocados ao Pré-olímpico Mundial.





A carreira de José Neto





José Alves dos Santos Neto, de 48 anos (16 de março de 1971), natural de Itapetininga (SP), graduado em Educação Física (EF) pela Escola de Educação Física e Esporte da USP (Universidade de São Paulo), iniciou carreira como treinador em 1992. De 2001 a 2007 comandou a equipe adulta do CA Paulistano-SP, conquistando o título da Copa Sul (2003) e abrindo caminha para que o clube atingisse o atual status.





Em seguida, dirigiu a Ulbra/São Bernardo do Campo-SP (2007 e 2008), chegando ao vice-campeonato Paulista; Ulbra Rio Claro-SP (2008 e 2009), SE Palmeiras-SP (2010 e 2011), Basquete Joinville-SC (2011 e 2012), sagrando-se campeão Catarinense, e o CR Flamengo-RJ (2012 a 2018), agremiação pela qual conquistou títulos extremamente importantes: Liga Nacional de Basquete (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016), Copa Intercontinental (2014), Liga das Américas (2014), e Campeonato Carioca (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016). Seu último clube foi o Levanga Hokkaido, do Japão (2018/2019).





Em 2016, foi o ganhador do "Troféu Ary Vidal", como o melhor treinador da Liga Nacional.





Pela Seleção Brasileira Masculina, de 2004 a 2016, José Neto participou de competições importantes com as equipes adulta e de base, seja como técnico, assistente técnico ou mesmo como supervisor:





Jogos Olímpicos (como auxiliar): 2012 (Londres) e 2016 (Rio de Janeiro)





Campeonatos Mundiais Adultos (como auxiliar): 2006 (Japão), 2010 (Turquia) e 2014 (Espanha)





Campeonatos Mundiais Sub-19 (como técnico): 2007 (Sérvia) e 2011 (Letônia)





Jogos Pan-americanos (como auxiliar): 2011 (Guadalajara)





Campeonato Sul-americano (como técnico): 2014 (Isla Margarita), garantindo classificação para o

Pan-americano de Toronto, que o Brasil conquistou a medalha de ouro





Globo Esporte