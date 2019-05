Federação suspende Mbappé por três jogos e abre investigação sobre agressão de Neymar

A Federação de Futebol da França (FFF) anunciou nesta sexta-feira que decidiu impor três jogos de suspensão a Mbappé e abrir uma investigação contra Neymar após a final da Copa da França. A Comissão Disciplinar da entidade optou por punir o jovem francês por uma dura entrada que levou à sua expulsão diante do Rennes, no último sábado, e analisar o caso de agressão do brasileiro a um torcedor.





Mbappé recebeu a punição por conta de uma entrada violenta em Damien Silva, no fim da prorrogação da partida decisiva. O jovem recebeu o cartão vermelho direto do árbitro Julien Stephan e tornou-se alvo da Comissão Disciplinar nesta semana. O atacante, desta forma, desfalcará o PSG em três dos quatro jogos restantes no Campeonato Francês, diante de Nice, Angers e Dijon. Restará apenas o confronto contra o Reims, no dia 24 de maio.





Neymar, por sua vez, fica à espera de uma futura decisão da Comissão Disciplinar da FFF. Após marcar um gol e dar uma assistência para Daniel Alves na final, que acabou vencida pelo Rennes nos pênaltis, o brasileiro atingiu o rosto de um torcedor quando subia para receber a premiação pelo vice-campeonato, após provocação.





O camisa 10 poderia receber uma suspensão de três a oito jogos, segundo a imprensa local, por ter agredido um torcedor rival quando subia para a premiação pelo vice-campeonato no torneio. O caso poderia enquadrar Neymar em um de dois artigos, o que poderia variar sua punição. Por isso, o "L'Équipe" aponta que a decisão sobre o caso do camisa 10 pode demorar mais alguns dias, pois a comissão pode pedir mais tempo para análise das imagens.





O PSG, desta forma, se prepara para defender o jogador na FFF, com vídeos inéditos e testemunhas, caso Neymar vá a julgamento. O diretor de comunicação da equipe, Jean-Martial Ribes, afirmou que o clube não compreendeu a proporção que o gesto do atacante ganhou no Brasil.





Segundo ele, Neymar sempre foi um atleta exemplar e participou de todas as iniciativas sociais promovidas pelo clube. Ele admite que a reação não foi a ideal, mas que o torcedor estava ali justamente para provocar os jogadores e criar algum tipo de polêmica na internet. Até por isso, filmou tudo.





- O tipo de demonstração dessa pessoa não deveria ter sido permitido nessa área restrita. É um espaço dedicado a premiações, para celebrar os atletas das duas equipes finalistas pela Copa da França, não por ações verbais tão fortes contra nossos jogadores. Houve uma clara falta de segurança da organização. Essa pessoa passou dos limites. Vamos conversar com a FFF (Federação de Futebol Francesa) para bani-lo de todos os estádios na França - disse Jean-Martial Ribes.





