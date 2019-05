Federer não toma conhecimento de italiano e estreia com vitória no Roland Garros

Neste domingo, teve início o Roland Garros, Grand Slam realizado em Paris. O destaque do primeiro dia de torneio foi o suíço Roger Federer, que derrotou o italiano Lorenzo Sonego por 3 sets a 0. Com parciais de 6/2, 6/4 e 6/4, o atual número três do mundo avançou para a segunda fase da competição após 1h42 de partida.





No primeiro set, Federer começou avassalador e quebrou os dois primeiros serviços de Sonego. Além disso, o suíço mostrou consistência no saque e não foi quebrado em nenhum game, confirmando a vitória da primeira parcial depois de perder apenas dois games.





Na sequência, Federer repetiu o script do primeiro set e abriu o segundo quebrando os dois primeiros games nos quais o italiano sacou. O suíço até chegou a ser quebrado no sexto game, estreitando a vantagem no placar, porém não voltou a desperdiçar seu serviço e fechou a parcial com 6/4.





O último set foi mais equilibrado desde o começo. Ambos os tenistas aproveitaram seus serviços e conseguiram evitar que fossem quebrados. No entanto, no nono game, Federer conseguiu fazer 40/30 e quebrou o saque de Lorenzo, abrindo caminho para a vitória. O suíço confirmou seu serviço na sequência e fechou a parcial em 6/4, garantindo a vitória.





Nishikori e Tsitsipas também avançam





Kei Nishikori, atual número sete do mundo, também não teve dificuldade para vencer sua primeira partida nas quadras de Roland Garros. O japonês derrotou o francês Quentin Halys por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/4. Da mesma forma, Stefanos Tsitsipas, atual número seis do mundo, bateu o alemão Maximilan Marterer também por 3 a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 7/6 (7/4).





Gazeta Esportiva