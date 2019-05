Federer sofre, salva dois match points, mas bate Monfils e vai às quartas em Madri

(Foto: Getty Images)









Foi no sufoco e com doses grandes emoção, mas Roger Federer segue em sua aventura de volta ao saibro no Masters 1000 de Madri. Depois de um início arrasador, com direito a "pneu", o suíço viu Gael Monfils (18º do ranking) reagir, precisou salvar dois match points, mas venceu por 6/0, 4/6 e 7/6 (3) em 2h de jogo para avançar às quartas de final. Foi a vitória de número 1.200 da carreira do ex-número 1 do mundo.





Na próxima rodada, Federer terá um desafio complicado contra Dominic Thiem, um dos melhores tenistas da atualidade no saibro e campeão do ATP de Barcelona há duas semanas. O suíço ainda foi derrotado pelo austríaco na decisão de Indian Wells, disputado em quadra dura, em março.





Apesar de construir uma boa campanha em Madri, Federer não tem chances de alterar seu ranking e vai se manter em terceiro lugar, independente do seu resultado, já que não pode alcançar Rafael Nadal nem ser ultrapassado por Dominic Thiem ou Alexander Zverev - concorrentes diretos pela posição.





O jogo





Quem demorou para chegar na arquibancada na quadra Manolo Santana perdeu o espetáculo de Roger Federer no primeiro set contra Monfils. Com um saque afiadíssimo e jogou de forma muito agressiva, dando pouco tempo para o francês respirar, o suíço atropelou em apenas 18 minutos e não perdeu um game sequer, quebrando o saque do rival por três vezes e fazendo 6/0.





Monfils se mostrou mordido com a derrota acachapante na parcial anterior e subiu de nível. Se movimentando mais em quadra e mostrando uma outra postura na partida, o francês começou conseguindo uma quebra para cima de Federer e abriu 3/0. O suíço demorou até encaixar novamente seu jogo, mas reagiu e empatou em 4/4. Monfils, no entanto, não deixou a reação se tornar virada e, com uma nova quebra - desta vez, decisiva - empatou o jogo com 6/4.





A confiança de Monfils estava em alta e o francês largou novamente na frente, com cenário parecido com o do segundo set, abrindo 4/1. A quebra sofrida irritou Federer, que isolou uma bolinha e, em um raro momento, tomou uma advertência do juiz de cadeira.





Com a cabeça no lugar, o suíço reagiu mais uma vez, empatou a disputa e passou a incomodar Monfils, dando pinta de uma virada. Mas, Monfils foi resistindo - sempre com 40/40 nos seus games de saque - e chegou a fazer 6/5. Federer sacou pressionado, e o francês teve a chance da quebra, com direito a dois match point. O suíço salvou ambos e levou para o tie-break. Ali, dominou com seu saque, devolveu bem, abriu 6-1, mas fechou mesmo em 7-3 para garantir a vitória.





