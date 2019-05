Felipão elogia Botafogo, valoriza o Palmeiras e rechaça favoritismo: "Isso é só para enganar bobo"

(Foto: Estadão Conteúdo)









O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 neste sábado, em Brasília, pela sexta rodada do Brasileirão e manteve a liderança isolada da competição. Depois da partida, o técnico Luiz Felipe Scolari elogiou o time carioca e também disse ter gostado da postura do Verdão.





– O Botafogo tem uma maneira de jogar que gostei bastante e quero parabenizar os jogadores, mas principalmente o Barroca pela forma como ele coloca a equipe, pelo posicionamento. O Botafogo provavelmente fará um grande campeonato, pelo que vi, a entrega, a forma como jogam até a saída de bola – analisou Felipão.





– Eu acho que nós ganhamos de uma equipe altamente organizada e muita qualidade técnica. Não podemos chegar aqui e achar que vamos criar 10 oportunidades. Eu acho que o Palmeiras fez uma boa exibição e não tenho que corrigir muito, a não ser um detalhe dos 30 em diante – completou.





Na sequência, Felipão foi questionado sobre o favoritismo do Palmeiras, que conquistou 16 pontos em 18 disputados nas primeiras seis rodadas. Mas o técnico rechaçou esse rótulo.





"Se eu não estou enganado são 117 pontos a disputar (são 114 em 38 rodadas). Foram disputados 18. Quem faz essa brincadeira são os caras que estão sentado no ar fresco e tem que bolar alguma coisa se não perde o emprego. Não existe isso – respondeu Felipão.





– Ano passado ou retrasado, o Palmeiras tinha 14 pontos atrás e ganhou. Depois o outro tinha 13 e ganhou. Pelo amor de Deus, parem com essa brincadeira, porque isso é só para enganar bobo – finalizou o treinador.





Líder do Brasileirão, com 16 pontos, o Palmeiras volta a campo pela competição no próximo domingo, às 16h, contra a Chapecoense, em Chapecó. Pela Copa do Brasil, no dia 30 de maio, o Verdão recebe o Sampaio Corrêa, pelo jogo de volta das oitavas de final. Na ida, vitória por 1 a 0.





