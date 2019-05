Felipão se irrita com gol sofrido e promete rodízio no Palmeiras: "Vou alternar no mínimo 5 ou 6"

Felipão se mostrou insatisfeito com o empate em 1 a 1 do Palmeiras diante do CSA, nesta quarta-feira, em Alagoas, e, principalmente, com o gol sofrido pela sua equipe.





O Palmeiras vencia a partida até os 17 minutos do segundo tempo, quando Madson cobrou um escanteio da esquerda, Matheus Savio ganhou da marcação palmeirenses e teve duas chances para vencer o goleiro Jailson.





– Soma um, mas perde dois que talvez estava dentro do contexto. Tomamos um gol em que nós somos muito fortes e não tomamos gol assim. Por isso acho que os dois pontos perdidos nesse tipo de jogada me deixa irritado, mas o CSA vinha produzindo razoavelmente bem para buscar o gol – afirmou Felipão em entrevista coletiva.





O Verdão entrou em campo nesta quarta com um time totalmente diferente daquele que venceu o Melgar, na semana passada, pela Libertadores. A exceção foi Deyverson, o único dos titulares em campo.





As mudanças de jogadores ao longo do campeonato será comum, segundo Felipão. No título do Brasileirão do ano passado, o treinador já havia adotado essa estratégia de rodízio entre o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.





– Vou fazer a mesma coisa. Dependendo dos jogos quarta, domingo, quarta, domingo, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro eu vou alternar no mínimo 5, 6 ou 7 em determinados jogos. Eu tenho uma base, quatro ou cinco permanecem, mas eu tenho um bom time e posso fazer isso – analisou o treinador.





– Temos 32, 33 jogadores, e o que eu observo do rendimento dos meus jogadores do que jogam e os que não jogam e dentro do departamento médico e fisioterapia vou ver se esse tem mais possibilidades de lesão por jogar um pouco mais e vou fazer mudanças. Eu tenho jogadores de qualidade e posso mudar isso. Não tem equipe A, não tem equipe B no Palmeiras. Temos 32, 33 jogadores e vão ser colocados aqueles melhores para jogar – completou.





Com isso, o Palmeiras que irá a campo no próximo sábado, diante do Internacional, às 19h, na Arena, será mais uma vez modificado.





