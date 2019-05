Fifa desiste de projeto de Copa do Mundo com 48 seleções no Catar

O projeto da Fifa com 48 seleções para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, não vai acontecer. A disputa do próximo Mundial deve acontecer no formato conhecido com 32 seleções, como antecipou o jornal The Times.





De acordo com as informações, questões políticas e de logística são os principais fatores para abandonar o projeto, criado pelo presidente da entidade, Gianni Infantino. O Catar também passa por uma crise política com vizinhos como Emirados Árabes e Arábia Saudita, inclusive as fronteiras com esses países estão fechadas.





Infantino era o maior defensor deste novo formato de Copa do Mundo com 48 seleções. Havia também a possibilidade de negociar com o Catar para que alguns jogos fossem realizados em outros países do Oriente Médio. O anuncio oficial do Mundial de 2022 com 32 seleções deve acontecer em breve.





As eliminatórias não sofrerão qualquer mudança, já que seguiam o modelo adotado para a classificação do último Mundial, em 2018, na Rússia.