Flamengo fecha acordo por indenização da tragédia no Ninho com a família de Jhonata Ventura

O Flamengo divulgou na tarde desta segunda-feira que fechou mais uma indenização da tragédia no Ninho do Urubu, que aconteceu no dia 8 de fevereiro. O clube entrou em acordo com a família de Jhonata Ventura, zagueiro de 15 anos que foi quem ficou em estado de saúde mais grave após o incêndio. Ele teve 30% do corpo queimado e ficou mais de dois meses internado. O jovem ainda está em fase de recuperação e é o único dos sobreviventes que ainda não voltou a jogar.





- Estou com muitas expectativas boas. Queria estar jogando, mas estou acompanhando de perto e vendo meus companheiros ganhando títulos. Espero estar em breve de volta. Graças a Deus tudo se resolveu da melhor maneira. Agora é só focar na recuperação. Quero escrever mais histórias ainda com a camisa do Flamengo dentro de campo - afirmou Jhonata em entrevista ao site oficial do Flamengo.





A assinatura do contrato foi realizada na manhã desta segunda, na Gávea, e contou com a presença da mãe do jogador, Renata Cruz; do advogado da família, Jonadab Carmo de Souza; do diretor jurídico do Flamengo, Bernardo Accioly; e do vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, que enalteceu a postura do jovem:





- O Jhonata é um exemplo, um guerreiro que lutou muito. Ajudou e salvou seus amigos. Para o Flamengo ele é um herói. Ficamos muito felizes de estar fechando mais um acordo e estar avançando no sentindo de virar essa página triste da nossa história. Tenho certeza que ele voltará aos gramados e dará muito alegria para a torcida - disse Dunshee.





Com o acordo com Jhonata, o Flamengo completou acordo com todos os 16 sobreviventes da tragédia. Entre as 10 vítimas fatais, o clube têm três indenizações fechadas com as famílias de Áthila Paixão, de Gedinho e com o pai de Rykelmo - o ex-volante tinha os pais separados, e a mãe busca sua parte na Justiça. Recentemente, a diretoria fez proposta para a família de Samuel.





Situação das indenizações:





Rykelmo pai - Acordo assinado com o Flamengo





Rykelmo mãe - Advogada encerrou negociações e entrará na Justiça





Áthila Paixão - Acordo assinado com o Flamengo





Gedinho - Acordo assinado com o Flamengo





Samuel - Defensoria pública negocia e tem proposta do Flamengo nas mãos





Bernardo - Advogado negocia com o Flamengo





Vitor Izaías - Advogado negocia com o Flamengo





Christian - Advogados aguardam perícia para entrar com ação.





Pablo Henrique - Advogados aguardam perícia para entrar com ação.





Jorge Eduardo - Advogados aguardam perícia para entrar com ação.





Arthur Vinicius - Advogados aguardam perícia para entrar com ação.





