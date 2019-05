Flamengo volta ao Maracanãzinho e bate o Franca no jogo 1 da final do NBB em dia mágico de Olivinha

O Flamengo não jogava no tradicional Maracanãzinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, desde 2015, quando ficou em terceiro lugar na Liga das Américas. E, neste domingo, o Rubro-Negro fez o reencontro especial com a arena icônica. No jogo 1 da final do Novo Basquete Brasil 2018/2019, o time da Gávea recebeu o Franca e contou com uma atuação mágica de seu camisa 16 para vencer por 82 a 68. Olivinha, que disse antes do duelo ter ótimas lembranças do local, criou mais uma neste domingo, marcando 23 pontos e sendo ovacionado pelos rubro-negros.





O Flamengo teve como principal destaque o ala Olivinha, cestinha do confronto com 23 pontos. Além dele, vale destacar as atuações de Marquinhos (14 pontos), Deryk (11) e Anderson Varejão (10). Franco Balbi foi muito bem na armação de jogadas e distribuiu oito assistências. Enquanto isso, no Franca, chamaram a atenção Lucas Dias (15 pontos), David Jackson (13), Alexey (15) e Jimmy (8). O público presente no Maracanãzinho foi de 7.003 torcedores.





O jogo





Varejão e Deryk abriram para o Fla. Jimmy deu o troco. De três, Marquinhos ampliou, com Cipolini na resposta rápida. O camisa 11 rubro-negro tentou no ataque, errou e sentiu o tornozelo, mas demonstrou que estava bem em largadinha bonita na assistência de Balbi. Nesbitt, Mineiro e Davi entraram. O Franca igualou em jogada individual de Elinho. Davi abriu dois de frente. Balbi fez uma ofensiva de cinema, passando por dois marcadores no garrafão e matando a bola. Deryk fez de três. Contando com erros ofensivos do visitante, o Fla saiu com 20 a 15 na primeira parcial.





No segundo quarto, brilhou a estrela de Olivinha, que marcou quatro bolas de três em quatro tentativas (100% de aproveitamento). O Franca até fez as suas, com Didi, Alexey, André e Elinho. Mas, somando as bolas de fora do garrafão de Marquinhos e Jhonatan às de Olivinha, o Fla acabou com 48 a 32 no placar. O camisa 16 do Fla, melhor na segunda parcial, foi para o banco a 1m18 para o intervalo, sendo ovacionado e dando lugar a Anderson Varejão.





Na volta do intervalo, Lucas Dias fez cinco para o Franca. Olivinha e Varejão responderam no garrafão. Mais uma vez, Lucas fez de três para os visitantes, que diminuíram a desvantagem para 12 pontos. Só que o camisa 16 do Fla voltou a marcar. Deryk fez de três para os mandantes, e David Jackson deu o troco em chute curto. Olivinha converteu de novo, chegando a 20 pontos no duelo. Em uma ofensiva no finzinho da 3ª parcial, Varejão deu um tocaço, não conseguiu frear e voou, caindo de costas e quebrando ao meio a mesa onde ficavam os isotônicos e água para os atletas do Franca. Ele foi ovacionado. Assim, o Fla saiu com 66 a 51.





A parcial final começou mais equilibrada. O Franca tentava de tudo, e a torcida do Flamengo vaiava muito os visitantes. O Rubro-Negro, contudo, controlava a partida nesse momento. Marquinhos, Deryk, Olivinha e Balbi dominavam as ações ofensivas, e os flamenguistas cantavam alto nas arquibancadas. O placar final ficou em 82 a 68, em um reencontro memorável do time da Gávea com o tradicional Maracanãzinho no jogo 1 da final do NBB.





Para o treinador rubro-negro, Gustavo De Conti, o trunfo da equipe foi a disposição em quadra.





- A gente sabe, e eu falei no início, que finais de campeonato sempre jogos em que o emocional pesa um pouco. Geralmente, são jogos mais brigados, não tão bonitos. E um fator é esse, o emocional. Outro fator foi nossa estratégia, que na maior parte do tempo deu certo. Mas o fundamental foi a entrega dos nossos jogadores. A gente foi Flamengo, Flamengo. A gente foi nessa questão de disputar a bola. O Flamengo tem essa coisa a mais que as outras equipes - comentou o treinador.





No lado adversário, o treinador francano lamentou o mau desempenho no primeiro período.





- Nós tivemos um primeiro tempo de jogo atípico. Mas atípico não por aproveitamento, mas porque poderíamos ter sidos mais intensos mentalmente e fisicamente. A gente tem que ter a serenidade e saber que cada jogo tem sua história. Vamos analisar para o próximo e fazer com a maior intensidade possível para poder empatar a série. E depois pensar no terceiro jogo - afirmou Helinho.





Escalações





Flamengo: Franco Balbi, Deryk, Olivinha, Marquinhos e Anderson Varejão. Suplentes: Matheus Weber, Davi, Jhonatan, Crescenzi, Mineiro, Nesbitt e Ruan. Técnico: Gustavo De Conti





Franca: Elinho, Lucas Dias, Cipolini, Jimmy e David Jackson. Suplentes: Alexey, Didi, Hettsheimeir, Guilherme e André Góes. Técnico: Helinho





Próximos jogos:





Jogo 2 – 23/05 (Quinta-feira), às 20h, no Ginásio Pedrocão, em Franca

Jogo 3 – 25/05 (Sábado), às 14h, no Ginásio Pedrocão, em Franca

Jogo 4* – 01/06 (Sábado), às 14h, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Jogo 5* – 08/06 (Sábado), às 14h, no Ginásio Pedrocão, em Franca

*Se necessário





Globo Esporte