Fluminense vence o Grêmio com virada épica

O Fluminense fez história em Porto Alegre. O Tricolor carioca venceu o Grêmio fora de casa, por 5 a 4, depois de correr atrás de um 3 a 0 contra e com direito a gol da vitória nos acréscimos, marcado por Yony González. Os dois times jogaram futebol até os 90 minutos e promoveram um espetáculo na Arena.





Foi tanto gol que é preciso espaço para contar o autor de cada um. André, Everton e Jean Pyerre fizeram os primeiros do Grêmio, e Yony e Luciano descontaram ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Pedro e Matheus Ferraz colocaram o Flu na frente, mas Kannemann empatou mais uma vez o jogo. Por fim, já aos 46 minutos, Yony fez mais um e decretou a vitória.





O Grêmio começou a partida com tudo e fez três gols em 21 minutos. Quando a partida indicava uma goleada gremista, o Fluminense reagiu no fim do primeiro tempo com duas bobeadas da defesa. No gol de Yony, os visitantes conseguiram tabelar na área antes de marcar. Depois, foi pior: Júlio César, no reencontro com o ex-clube, deu de presente a bola para Luciano diminuir a vantagem para um gol. A lei do ex saiu pela culatra e o Flu voltou para o jogo.





O time de Fernando Diniz conseguiu a vitória na etapa final, mas não antes de o Grêmio vender caro a vitória. O Flu virou com Pedro e Ferraz, mas Kannemann também marcou, e o placar apontou 4 a 4 até os 46 minutos. Foi quando Yony colocou ponto final no placar. O VAR ainda deu o ar da graça aos 50 minutos, mas o árbitro não marcou um possível pênalti para o time da casa.





Com a derrota, o Grêmio cai mais uma posição na tabela e termina a terceira rodada na 18ª posição, com um ponto. O Fluminense conseguiu os primeiros três pontos no torneio e pulou da lanterna para o 13º lugar.





O Grêmio vai ter pouco tempo para descansar: joga a última rodada da fase de grupos da Libertadores na quarta-feira, às 19h15, contra a Universidad Católica, na Arena. O Fluminense terá a semana livre para trabalhar antes de encarar o Botafogo, no sábado, às 16h, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão.





