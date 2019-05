Goiás recebe Campeonato Brasileiro e Estadual de Motocross nesse final de semana

Goiás recebe neste final de semana a 2a etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross de 2019. Marcada para os dias 17, 18 e 19 de maio, a competição será realizada na cidade de Morrinhos e suas provas valerão também pelo Campeonato Goiano de Motocross 2019, que é patrocinado pela MXF Motors.





Para este evento a montadora de motos off-road do Paraná contará com a estreia de Japa Konell #77 em sua equipe de pilotos 2019 para disputar o Brasileiro. O jovem tem 14 anos, começou no motocross aos 8 e hoje disputa os principais campeonatos nacionais e internacionais na categoria MX Junior.





Japa Konel estabeleceu a parceria com a MXF esse ano, inicialmente participando de testes de desenvolvimento da moto 105 MXF TS, com a qual pretende correr em breve.





Para o Campeonato Brasileiro de Motocross, as expectativas são boas para o jovem piloto. Apesar de ter sofrido um acidente e ter machucado o ombro, ele não deixou de treinar pesado: correu 5 a 6 vezes por semana com seu técnico Chumbinho Becker, multicampeão brasileiro de MX. “Eu treino há muito tempo já com o Chumbinho e esse é um dos melhores anos pra mim. Estamos confiantes em obter bons resultados e conquistas nesse campeonato”, conclui Konell.





No brasileiro haverá disputa pelas categorias: 50cc, 65cc, MXF, Junior, MX2 Jr, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5 e MX Elite. Enquanto que, no Goiano, as categorias serão a Intermediária 1 e 2, 50cc, 65cc, Nacional A-B, MXF, Junior, MX2 Jr, MX1, MX2, MX3 e MX4.





A pista onde ocorrerão as provas foi construída no Setor Darcy Chaves, em um terreno com aclives e declives naturais e tem extensão de 1300 metros.





O campeonato goiano tem o patrocínio da MXF Motors, que também participa do programa de estímulo às categorias iniciais, principalmente a 50cc. Na ação, serão disponibilizados serviços de assistência técnica, peças, motocicletas com preços especiais, além de brindes, cursos, premiações, sorteio de moto, entre outras ações que visam incentivar o esporte off-road.