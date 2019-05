Governo renova "autorização temporária" para Parque Olímpico funcionar sem alvarás

Com o risco de interromper o funcionamento do Parque Olímpico, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, assinou um decreto para manter as atividades do local por mais dois anos mesmo sem uma licença definitiva do Corpo de Bombeiros. Havia o risco de interrupção do funcionamento no dia 25 de maio, quando vencem os atuais documentos. A informação foi dada pelo blog Olhar Olímpico e confirmada pela assessoria do Governo do Estado ao GloboEsporte.com.





Por uma manobra da gestão anterior do Governo do Estado, em 2017, foi realizada uma autorização especial para o funcionamento temporário por dois anos, com a Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO) e a prefeitura adequando as estruturas de acordo com as normas do Comitê Olímpico Internacional.





A prefeitura do Rio de Janeiro tinha até o dia 25 de maio para obter os Certificados de Aprovação e de Registro (CA e CR) junto ao Corpo de Bombeiros. Porém, sem documentos necessários para conseguir os alvarás, o Governo do Estado precisou novamente intervir e garantir o funcionamento por mais dois anos. Assim, eventos previstos para o local, como o Rock in Rio, em outubro, poderão ser realizados.





Ainda falta que o decreto assinado pelo governador seja publicado no Diário Oficial e é esperado que isso seja feito antes do dia 25 de maio, quando vencem os documentos que garantem o funcionamento atualmente. Segundo o blog Olhar Olímpico, os Bombeiros devem renovar o Documento de Autorização Temporária de Funcionamento (DATF), como já têm feito a cada seis meses. O Parque Olímpico, apesar da falta de documentação para os certificados, segue funcionando de acordo com as exigências internacionais do Comitê Olímpico Internacional.





Globo Esporte