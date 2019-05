Gramado do Mané Garrincha recebe 300 kg de sementes de inverno para Brasil x Catar

(Foto: Divugalção Greenleaf)









A 10 dias do primeiro de dois amistosos do time de Tite antes da Copa América, o gramado do estádio Mané Garrincha recebeu reforço no tratamento para a partida entre Brasil e Catar, que será realizada no próximo dia 5 de junho, às 21h30. A empresa contratada para fazer manutenção do gramado realizou nesta tarde de segunda-feira o plantio de 300 kg de sementes de inverno.





Há menos de duas semanas, a Greenleaf, que tem contrato com o governo do Distrito Federal para a manutenção do gramado, iniciou tratamento no campo do Mané Garrincha. A semente ryegrass perenne, conhecida como "semente de inverno" se adapta melhor e cresce mais no período do ano com temperaturas mais baixas na região Centro-Oeste.





No último sábado, no Mané Garrincha, Botafogo e Palmeiras se enfrentaram pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro - com vitória palmeirense por 1 a 0. O estádio também recebeu show de música no início do mês. Com o tratamento do gramado, a expectativa é de que no dia 5 o campo esteja em condições bem melhores.





Na semana do amistoso entre Brasil e Catar, será realizada descompactação do campo, com equipamento próprio para perfurar o gramado e permitir desenvolvimento das raízes do gramado. Não há previsão de reconhecimento do gramado antes do confronto.





A seleção brasileira ganhou folga nesse domingo e se reapresenta nesta noite de segunda-feira na Granja Comary. Ainda serão realizados oito sessões de treinamentos em Teresópolis antes da viagem para Brasília, no dia 4 de junho, véspera do jogo amistoso.





O Brasil ainda tem mais um amistoso, no dia 9, em Porto Alegre, contra Honduras. O time de Tite está no grupo A e enfrenta a Bolívia na abertura da Copa América dia 14 de junho, no Morumbi (SP). Também joga contra a Venezuela (18/6, em Salvador, na Fonte Nova) e o Peru (22/6, no estádio do Corinthians, em São Paulo).





Convidado para participar da Copa América, o Catar, que vai sediar a Copa do Mundo de 2022, está no grupo B e enfrenta Paraguai, Colômbia e Argentina.





Globo Esporte